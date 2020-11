Notas Brasil Sofá pega fogo e destrói parte de casa em Boa Vista

19 de novembro de 2020

Um incêndio em um sofá destruiu parte da sala de uma casa do bairro Centenário, zona Oeste de Boa Vista na quarta-feira (18). Ninguém se feriu. Os moradores informaram que um menino, de 5 anos, estava brincando com uma caixa de fósforos quando o móvel pegou fogo. As circunstâncias vão ser investigadas.

