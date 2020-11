Notas Brasil Três pessoas morrem após desmoronamento

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Três pessoas morreram na praia de Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte, quando parte de uma falésia desabou. O local é um ponto turístico bastante frequentado e segundo a Polícia Militar as três pessoas que vieram a óbito foram um homem, uma mulher e uma criança, todos da mesma família. As identidades não foram reveladas até o momento.

