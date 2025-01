Grêmio Empresário de Villasanti revela conversas com o Palmeiras

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Tricolor não deve facilitar a saída, já que novo treinador solicitou a permanência do jogador Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor não deve facilitar a saída, já que novo treinador solicitou a permanência do jogador. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quinta-feira (2), Renato Bittar, empresário de Villasanti, do Grêmio, revelou durante entrevista que o meio-campista tem conversas com o Palmeiras sobre uma possível transferência. Entretanto, a negociação não será fácil. O novo técnico do Tricolor, Gustavo Quinteros, deseja a permanência do capitão e o Grêmio não deve facilitar a saída.

“Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário” disse ele à Rádio Rock & Pop Paraguay.

“Essa é mais uma conquista do talento paraguaio, outro motivo de orgulho nacional: um paraguaio sendo capitão de um time tão importante como o Grêmio”, seguiu.

Capitão em grande parte da temporada devido às lesões de Pedro Geromel e Kannemann, Villasanti foi um dos principais jogadores do Grêmio na última temporada. O camisa 20 tricolor disputou 49 jogos em 2024. Nesse período, o meio-campista marcou quatro gols e deu três assistências.

