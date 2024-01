Rio Grande do Sul Empresas gaúchas fecham mais de R$ 800 mil em negócios na Couromoda

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

Nos próximos 12 meses, valor de contratos prospectados chegará a R$ 1,25 milhão. (Foto: Freepik)

Oito empresas calçadistas do Estado fecharam 118 contratos e comercializaram 7.508 produtos no valor de mais de R$ 800 mil durante a 50ª Couromoda. A feira de calçados e acessórios ocorreu entre 22 e 24 de janeiro, em São Paulo.

Durante o evento, que reuniu fabricantes e compradores nacionais e internacionais, também foi prospectado o fechamento de negócios no valor de R$ 1,25 milhão para os próximos doze meses, além de iniciadas mais 197 negociações.

Os empreendimentos gaúchos estavam no estande coletivo do Estado, nomeado Estação Moda Rio Grande do Sul. É a 24ª participação do RS no evento, que foi viabilizada por meio do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O aporte foi de R$ 40 mil no espaço.

O estande coletivo teve a presença das empresas Bueno e Santos Indústria de Calçados, do município de Dois Irmãos; Catri Bolsas e Fillon Calçados, de Novo Hamburgo; Alexia Fernanda Calçados, de Parobé; e Liver Calçados e Bolsas, Estilomix, AG Shoes e Dellay, de Sapiranga.

O diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Sebastian Watenberg, e a assessora técnica Leila Bavaresco Dias representaram a Sedec na feira.

A Couromoda é a maior feira especializada na América Latina e a quarta maior do mundo, o mais importante evento para negócios e lançamento de moda no mercado de calçados e artigos de couro. Sua sede está localizada na cidade de São Paulo.

Possui 35 anos de atividade, e já passou por diversas cidades latino-americanas, inclusive brasileiras, recebendo apenas comerciantes e profissionais do setor.

