Economia Empréstimo consignado do Auxílio Brasil terá os maiores juros da categoria

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil ainda não está disponível, mas os bancos já se organizam para cobrar juros acima dos praticados. (Foto: Marcello Casal Jr./ABr)

Embora o empréstimo consignado do Auxílio Brasil ainda não esteja sendo oferecido, as instituições financeiras já se organizam para cobrar juros acima dos praticados em empréstimos comuns. Contudo, as taxas ainda não foram divulgadas.

Dessa forma, algumas das instituições que irão aumentar as taxas para os beneficiários do Auxílio Brasil devem ser o Banco Pan, Pernambucanas e Agibank. Além deles, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também devem disponibilizar a linha de crédito, porém ainda estão em fase de estudos para a liberação.

Deste modo, os bancos alegam que os juros mais altos são motivados por haver um grande risco de endividamento das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. De acordo com o mercado financeiro, as taxas devem ultrapassar os 60% ao ano. Assim, o valor é muito maior do que os 26% ao ano cobrados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o Banco Central, os juros médios de empréstimos consignados fica entre 1,66% a 2,47% ao mês. Já os cobrados ao beneficiários do Auxílio Brasil são de de 3,29% a 5,85% ao mês.

O crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil faz parte de uma série de medidas do Executivo para impulsionar a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), de modo que poderão ser comprometidos até 40% do benefício para a contratação do empréstimo.

Até dezembro de 2022, o valor das parcelas do programa está sendo de R$ 600,00. Dessa forma, poderão ser comprometidos com o empréstimo consignado até R$ 240,00. Depois desse prazo, o valor passará a ser novamente R$ 400,00 e, assim poderão ser utilizados R$ 160,00 para pagar a dívida.

Bancos

Os grandes bancos privados do Brasil não irão oferecer empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Instituições como Bradesco, Itaú, Santander, Nubank e BMG já afirmaram que não oferecerão o crédito.

De acordo com Ronaldo Bento, ministro da Cidadania, cerca de 17 bancos devem oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Entre os que já confirmaram a operação do crédito a partir de setembro estão o Banco Agi, BMG; Banco Pan; Banco Safra; Caixa Econômica Federal; Daycoval e Facta Financeira.

É importante pensar bem antes de assinar um contrato de empréstimo e comprar com outras modalidades de crédito existentes no mercado para não entrar na lista de endividados que cresce a cada dia no país.

