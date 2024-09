Política Impactos das enchentes de maio causam mudanças em locais de votação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Ao todo, 82 mil eleitores foram afetados pelas alterações. Foto: Antonio Augusto/TSE

A enchente histórica de maio provocou a mudança de 57 locais de votação no Rio Grande do Sul. Esse número envolve 248 seções eleitorais distribuídas por 27 municípios gaúchos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (11) durante coletiva de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS), em Porto Alegre.

Ao todo, 82 mil eleitores foram afetados pelas alterações. O TRE-RS ressaltou que o número foi bem inferior ao estimado inicialmente. Isso se deve pois boa parte dos locais de votação ficam em escolas, que foram reconstruídas e recuperadas após a enchente.. A Justiça Eleitoral alerta para que os cidadãos confiram se o local de votação sofreu alteração com antecedência, evitando deslocamentos desnecessários. Uma das maneiras é usar o aplicativo E-titulo.

Estão aptos a votar nestas eleições 8.682.742 eleitores gaúchos, 3,08 % a mais do que na última eleição municipal de 2020, quando o mundo estava passando por um período crítico de restrições impostas para conter a disseminação do coronavírus.

Além da mudança nas seções em consequência da enchente (248), outras foram afetadas por motivos diversos, somando 921 seções no Rio Grande do Sul, que impactaram um total de 273.086 eleitores (4,6%). Foram alterados ao todo 368 locais de votação. Segundo o presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, essa troca nos locais de votação é normal e ocorre em todos os pleitos por diferentes razões.

A cidade mais impactada pela mudança foi Canoas, com 98 seções realocadas, seguida por Porto Alegre, onde foram 48 seções eleitorais afetadas. “É importante que o eleitor confira sua seção e local de votação e não deixe para fazer isso no dia do pleito”, alertou o presidente.

Os eleitores também podem falar com o TRE-RS, ligando para o 148 ou indo presencialmente até a Central do Eleitor em Porto Alegre (provisoriamente localizada na sede da Duque de Caxias, 350) ou nos cartórios eleitorais dos municípios. Também é possível buscar atendimento pelo Whatsapp 51 2312-2015.

