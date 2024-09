Rio Grande do Sul Após quatro meses de atuação, Ministério da Reconstrução é encerrado com R$ 98,7 bilhões destinados ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

O Estado foi acometido por enchentes e fortes chuvas nos meses de abril e maio deste ano. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil O Estado foi acometido por enchentes e fortes chuvas nos meses de abril e maio deste ano. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Criada em 15 de maio para aproximar o governo federal dos trabalhos de reconstrução do Estado após as enchentes, a Secretaria Extraordinária de apoio ao Rio Grande do Sul encerrou as suas atividades nesta quarta-feira (11). Conforme balanço, o governo federal destinou R$ 98,7 bilhões a ações emergenciais e recursos para reconstrução de infraestrutura e de apoio à população e empresários do Rio Grande do Sul. O Estado foi acometido por enchentes e fortes chuvas nos meses de abril e maio deste ano.

Os recursos foram destinados, por exemplo, para antecipação de benefícios, linhas de crédito e investimento novo. Dos R$ 98,7 bilhões, R$ 42,3 bilhões foram efetivamente pagos pela União. O evento contou com a presença de figuras importantes do governo, como os ministros Waldez Góes (Integração Regional), Rui Costa (Casa Civil), e Jader Barbalho Filho (Cidades), além de prefeitos de diversas regiões do Estado.

O ministro Rui Costa frisou que as ações do governo federal mostram o respeito ao pacto federativo e diálogo com prefeito e governadores. “Quero frisar que isso possibilitou a decisão do presidente [Lula] de dar uma resposta que é inédita na história do Brasil, em volume e rapidez, em coesão, com respostas, que foram desde o momento emergenciais a resposta de recuperação econômica, de apoio às famílias, de recuperação da atividade econômica e, agora, em forma de reconstrução da estrutura física”, disse.

Agora, Pimenta volta agora à Secretaria de Comunicação Social (Secom).

“Desde o primeiro momento, em um trabalho articulado com o governo do estado, com as prefeituras e com a sociedade civil o governo federal se fez presente. Num primeiro momento, no resgate de mais de 90 mil gaúchos e gaúchas em um trabalho conjunto e coletivo. Depois, o trabalho de reconstrução, de restabelecimento, e uma imensa pauta, que praticamente envolveu todas as áreas de atuação do governo aqui no nosso estado”, avaliou Pimenta durante coletiva de imprensa.

Na ultima terça-feira (10), às vésperas da extinção, foi publicado no Diário Oficial da União, decreto do presidente Lula que cria a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que irá substituir a antiga estrutura. Sem status de ministério, a instância estará vinculada à Casa Civil, do ministro Rui Costa, e já tem data para extinção automática: dezembro deste ano. O comando ficará a cargo de Maneco Hassen, ex-prefeito de Taquari.

