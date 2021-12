Colunistas Encontro de lideranças da base do Sistema elege novos coordenadores e homenageia profissionais

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Eng. Dagoberto Lima Godoy recebeu Mérito Profissional. (Foto: Divulgação)

Bento Gonçalves sediou o Encontro de Líderes da Base do Sistema, promovendo de forma inédita e conjunta o Seminário das Inspetorias e o Encontro Estadual de Entidades de Classe. O encontro foi marcado pela eleição dos coordenadores das Inspetorias e também do Colégio de Entidades Estaduais (CDER-RS), por meio de votação eletrônica.

Para ficarem à frente do CDER-RS, por dois anos, foram eleitos os Engenheiros Civis Leo Azeredo e Alex Gustavo Marques Gobbato. Os atuais coordenadores Eng. Mec. e Seg. Trab. Marcos Kercher e o seu adjunto Eng. Civ. Milton Pedrollo foram reeleitos para Coordenadoria das Inspetorias, biênio 2022/2023.

Durante o evento ainda, o CREA-RS concedeu homenagem a profissionais da serra gaúcha. O Colégio de Entidades Regionais (CDER-RS) concedeu o mérito profissional ao Eng. Civil Dagoberto Lima Godoy, quem dentre outras atividades, presidiu a Sociedade de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Química de Caxias do Sul (Seaaq). Também foi homenageado in memoriam o Eng. Agr. Loreno Augusto Gracia, o primeiro inspetor-chefe da Inspetoria de Bento Gonçalves.

Na ocasião também recebeu uma menção honrosa, indicada pelos inspetores de Bento Gonçalves, o Eng. Eletric. e Seg. Trab. Fernando Luiz Carvalho da Silva, por sua trajetória no Sistema Confea/Crea, tendo desempenhado as funções de membro de Comissão, inspetor, representante de zonal e conselheiro.

CREA-RS promove seu primeiro Seminário de Governança

No dia 3 de dezembro, a atual gestão reuniu gerentes, chefes de núcleo e facilitadores no I Seminário de Governança, com o objetivo de avaliar as ações e resultados alcançados neste ano, assim como planejar ações e melhorias, para que o CREA-RS possa se tornar mais eficiente no atendimento das demandas dos cidadãos, sustentadas na transparência e qualidade dos serviços prestados.

Ação estadual de fiscalização em balneários, clubes sociais, parques aquáticos e de aventura

Em prol da sociedade e respaldando os empreendimentos que atuam de forma responsável e de acordo com os preceitos da lei, entre os dias 24 de novembro e 14 de fevereiro do próximo ano, o CREA-RS promove ação estadual de fiscalização de balneários, clubes sociais, parques aquáticos, parques de aventura e eventos efêmeros para combater o exercício ilegal e garantir a efetiva participação de profissionais e empresas habilitadas nos serviços técnicos executados nos locais.

O CREA-RS orienta os proprietários, durante a ação, sobre a necessidade de efetuar a inspeção, manutenção e adequação de máquinas com o registro da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A fiscalização na área de inspeção e manutenção e a solicitação de laudos objetiva não somente resguardar o interesse público e a ética no exercício das profissões, mas, a fim de evitar a ocorrência de sinistros, com consequências civis e criminais aos responsáveis pelos equipamentos.

Debate técnico discute segurança contra incêndio antes e depois da Lei Kiss

Um dia antes de começar o julgamento dos quatro acusados pelo incêndio na boate Kiss (1º/12), que matou 242 pessoas e feriu 680 outras em uma danceteria na cidade de Santa Maria, o CREA-RS reuniu especialistas para discutir Segurança contra Incêndio: Antes e Depois da Lei Kiss. À época da tragédia, o CREA-RS foi uma das entidades que se mobilizaram em prol da comunidade santa-mariense. Com sua expertise de técnicos nas áreas de proteção e prevenção contra incêndio, montou-se uma Comissão de Especialistas que produziu um relatório técnico.

Coordenado pela Eng. Ambiental Nanci Walter, presidente do CREA-RS, acompanhada do Eng. Mec. Rogério Dupont, inspetor de Bento Gonçalves, a mesa-redonda contou com a participação do diretor-adjunto do Depto. de Segurança contra Incêndio do CBM-RS, Ten-Cel. Eduardo Estevam Rodrigues; da Eng. Civil e professora doutora Angela Graeff, coordenadora do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança contra Incêndio da UFRGS; do Eng. Civil e professor doutor Fabrício Bolina, coordenador do Curso de Especialização em Segurança Contra Incêndio da Unisinos; e o Eng. Civ. Fábio Simon.

Ao longo do debate, os profissionais envolvidos reforçaram a importância de uma mudança de cultura no planejamento e na construção de novos projetos. Você pode assistir pelo YouTube do CREA-RS.

