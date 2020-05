Colunistas Enquanto a Globo trabalha, SBT e Record assistem e batem palmas

Por Flávio Ricco | 22 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Bianca Bin é uma das atrações de “Êta Mundo Bom!”, em exibição no “Vale a Pena Ver de Novo”. (Foto: Divulgação)

A Globo, mesmo diante dessa obrigatória paralisação, tem realizado reuniões online com os seus autores, diretores de novelas ou programas e até mesmo atores, tentando com isso promover discussões em relação ao futuro.

Um trabalho que, com a participação de todos, poderá ser muito útil quando for possível reativar as suas produções e reabrir os estúdios.

A ideia, inclusive, é estabelecer desde já alguns caminhos e, no instante de voltar, voltar suficientemente fortalecida.

Mas isso, por acaso, quem está fazendo é só a Globo, enquanto movimento parecido nenhum se observa nas suas principais ou mais diretas concorrentes.

O mundo para o SBT e Record parece que parou.

Nada, para o amanhã, está sendo feito ou planejado, ambas correndo sério risco de um enfraquecimento ainda maior lá na frente.

Meio que a história da formiga com a cigarra. No caso aqui, plural, cigarras. Parece que jogaram a toalha.

TV Tudo

Terceiro elemento

O programa “Os Donos da Bola”, do Neto, na Band, que havia retirado um participante e só vinha contando com Veloso e Edilson, voltou a colocar uma terceira cadeira.

Que já vem sendo ocupada, alternadamente, por Rogério Assis e Fernando Fernandes.

Integração

Nelson Gomes, da BandNews TV, também será um dos apresentadores do “Primeira Hora” na rádio Bandeirantes.

Mais um movimento ao encontro do processo de integração do Grupo Bandeirantes.

Dois por um

Em fase de grandes mudanças, Vanderley Camargo e Pedro Micheloni não respondem mais pela parte comercial da BandNews FM e das rádios musicais da Bandeirantes.

A partir de agora, Sergio Sitchin, comando único, será o responsável por essas funções.

Mesmo dia

Na dramaturgia da Globo ainda não está sendo possível fazer qualquer previsão sobre a reabertura dos estúdios.

Porém, já existe a decisão que, no mesmo momento das novelas, as séries também voltarão a ser gravadas. “Anjo de Hamburgo”, pelos compromissos internacionais, será a primeira.

Fazenda

Na Record todos os cuidados estão sendo tomados para não vazar nenhum dos nomes escolhidos para “A Fazenda”.

Os participantes também foram avisados da necessidade de manter segredo, sob pena de exclusão.

E outra

Nos interiores da Record também está existindo a mesma precaução.

Além do vice-presidente artístico, Marcelo Silva, e do diretor do programa, Rodrigo Carelli, ninguém tem conhecimento da lista completa.

Disputa

Há dois processos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), buscando o registro da marca Lockdown. Um, pessoa física, outro, do Grupo Globo.

É a expressão em inglês que, na tradução literal, significa confinamento ou fechamento total e vem sendo usada frequentemente desde o agravamento da pandemia da Covid-19.

Jornalismo

Paloma Poeta (foto), irmã da Patrícia, que trabalhava para o “Fala Brasil” e “Hoje em Dia”, agora integra a equipe de reportagens do “Jornal da Record”.

Começou na quarta-feira.

Live

João Bosco vai participar de uma entrevista no Instagram do Canal Brasil na próxima segunda, dia 25, às 17h, para falar sobre o lançamento do disco “Abricó-de-Macaco”, que chegou a ter a data adiada para aguardar a melhora de Aldir Blanc, falecido no dia 4.

Logo após a live, o Canal Brasil exibirá o registro da gravação do CD e DVD, em outubro de 2019.

Xuxa

A Globo exibe nesta sexta-feira a entrevista da Xuxa ao programa do Bial. Durante a gravação eles relembraram quando se conheceram, em uma edição do “Globo Repórter”, em 1987, no auge da popularidade da apresentadora.

Ela também fala sobre envelhecimento, relacionamentos, e da filha, Sasha.

Vale a pena

Na madrugada de domingo para segunda, à 1h, a TV Cultura vai reapresentar o especial “Figuras da Dança”, com a trajetória da carreira de Maria Pia Finnóchio.

Ela, uma das mais importantes bailarinas do País, que já foi primeira-bailarina do Theatro Municipal de São Paulo.

Em alta

Bianca Bin é uma das atrações de “Êta Mundo Bom!”, em exibição no “Vale a Pena Ver de Novo”.

A trama, escrita por Walcyr Carrasco”, é sucesso de audiência nas tardes da emissora.

C´est fini

O SBT concluiu as gravações do “Bake Off – A Cereja do Bolo”. Neste sábado vai ao ar o quarto programa, de um total de 8. A proposta inicial era de sete, mas os bons índices levaram à produção de mais um.

Enquanto isso, a equipe já se prepara para a gravação de outro formato do “Bake Off” sobre bastidores.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas