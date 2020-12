Geral Entenda mais sobre o eclipse solar total

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O eclipse poderá ser observado em algumas cidades dos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro de forma parcial. (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, teremos um eclipse solar total em Sagitário que começará por volta das 11h30 e terminará às 15h53, no horário de Brasília (DF). O eclipse poderá ser observado em algumas cidades dos Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro de forma parcial.

Um eclipse solar total acontece quando o Sol, a Lua e a Terra estão em alinhamento, no qual, a Lua passa na frente do Sol por alguns minutos impedindo que as luzes solares cheguem até a Terra de forma direta. Isso causará um escurecimento no céu quando o Sol atingir o meio do céu, às 12h. É recomendado que a observação do fenômeno seja feita com proteção adequada, pois pode causar danos irreversíveis à visão.

Influência dos eclipses

Eclipses são momentos poderosos que têm grande impacto nas nossas vidas. Os eclipses lunares falam sobre reflexão e encerramentos, momento importante para olharmos para nossas sombras e identificar o que precisamos mudar e o que precisamos abrir mão do que não nos faz bem. Já os eclipses solares dizem respeito a aberturas de caminhos e recomeços.

Estamos no período em que os eclipses estão no eixo Gêmeos-Sagitário que representam as áreas da nossa vida que vão passar por algumas revisões nos próximos eclipses. O eixo Gêmeos-Sagitário faz com que a gente reveja como lidamos com nossas emoções e nossos pensamentos e como estamos cuidando da nossa saúde mental, além de refletir sobre o caminho que estamos trilhando.

Eclipses em Gêmeos vai afetar como nós nos comunicamos, nos expressamos e como lidamos com nossos pensamentos, já que é um signo regido por Mercúrio, o astro da comunicação e raciocínio. Por outro lado, os eclipses em Sagitário, regido por Júpiter, irão impactar na forma como colocamos nossos ideais em prática e se o caminho atual está alinhado com os nossos sonhos e verdades que desejamos para o futuro.

No dia 5 de junho deste ano, tivemos o eclipse lunar penumbral também em Sagitário que fez com que tivéssemos uma reflexão sobre informações e conhecimentos que adquirimos e como estamos lidando com elas. Não só, mas como também é necessário lembrar dos nossos ideais e procurarmos o máximo possível por informações e verdades para não cair em ciladas e golpes. E, agora, o eclipse solar em Sagitário vem para trazer esperanças de novas oportunidades para construir nossos caminhos baseados em nossos princípios e filosofias de vida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral