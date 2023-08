Política Entenda por que Lula convidou a Indonésia e as repúblicas do Congo para Cúpula da Amazônia

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Países, que possuem três das maiores florestas tropicais do mundo, apresentaram a criação de uma aliança no ano passado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Indonésia, a República Democrática do Congo e a República do Congo foram convidadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da Cúpula da Amazônia, que acontece entre esta terça-feira (08) e a quarta-feira (09), em Belém, no Pará.

Juntos, os países possuem três das maiores florestas tropicais do mundo: Amazônica, do Congo e a Borneo-Mekong, que passa pela Indonésia.

Segundo Lula, “além dos oito países amazônicos, a presença da Indonésia e dos dois Congos [República do Congo e República Democrática do Congo], países com florestas tropicais, é fundamental para uma aliança pelo desenvolvimento sustentável”.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, confirmou a Lula que enviará um representante ao encontro. Os líderes de ambos países africanos — Denis Sassou Nguesso, da República do Congo, e Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo — também afirmaram que participarão.

Em novembro do ano passado, os países apresentaram a criação de uma aliança durante a COP27 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que aconteceu no Egito, em que Lula participou como presidente eleito.

Entre os dias 26 e 28 de outubro próximos está marcado um encontro entre os países em Brazzville, capital da República do Congo. A Floresta do Congo tem 2,86 milhões de km² e se estende por seis países da África Central: República do Congo, República Democrática do Congo, Camarões, República Centro-Africana, Gabão e Guiné Equatorial.

Representando 6% da área florestal mundial, o bioma desempenha um papel crucial na estabilidade do clima global, evitando o que seria equivalente a 10 anos de emissões globais de CO².

Mais de 10 mil espécies de plantas tropicais são encontradas na região. Entre os animais, estão mais de 400 mamíferos, 1.000 espécies de aves e 700 espécies de peixes. Inclusive, também abriga animais ameaçados de extinção, como elefantes-da-floresta e gorilas-das-montanhas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/entenda-por-que-lula-convidou-a-indonesia-e-as-republicas-do-congo-para-cupula-da-amazonia/

Entenda por que Lula convidou a Indonésia e as repúblicas do Congo para Cúpula da Amazônia

2023-08-06