Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e habilitadas a obter os recursos arrecadados via Pix vão receber R$ 2 mil na sexta-feira (14). O montante estará disponível para moradores de seis municípios da Grande Porto Alegre. Ao todo, são 5.974 beneficiados em Alvorada, Charqueadas, Esteio, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

Antes de se dirigir ao local, é preciso verificar se está entre os beneficiados. Para isso, basta informar o CPF no site do auxílio.

Usuários do aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, terão o valor creditado automaticamente e não precisam ir ao ponto de atendimento. Demais beneficiados que estejam contemplados devem conferir o endereço e ir portando documento com foto.

Com as entregas desta sexta, se encerra a primeira etapa da distribuição dos cartões com recursos doados via Pix, alcançando cerca de 25,1 mil famílias. O horário de atendimento será das 10h às 15h.

Endereços

Alvorada: rua Santa Catarina, 80 – 2º andar

Charqueadas: av. Dr. José Athanásio, 460

Esteio: Ginásio Municipal Edgar Picioni – av. 24 de agosto, 3.079

Nova Santa Rita: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) – rua das Cerejeiras, 239 (ao lado da Escola Santa Rita)

Novo Hamburgo: Casa das Artes Novo Hamburgo – rua 1º de Março, 59

São Leopoldo: antiga prefeitura – praça Tiradentes, 119 (ao lado da Igreja Matriz)

