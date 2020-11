Porto Alegre EPTC adia abertura das propostas para aplicativo de táxi em Porto Alegre

4 de novembro de 2020

Empresa que vencer a licitação também será responsável pela manutenção da plataforma digital.

A Prefeitura de Porto Alegre adiou em duas semanas a divulgação da lista de interessados em desenvolver um aplicativo para o serviço de táxi da Capital. Inicialmente, as propostas seriam publicadas na terça-feira (03), o que não ocorreu devido ao número reduzido de candidatos ao negócio.

Em nota, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) confirmou que “o pregão eletrônico 13/2020 ficará aberto até o dia 18”. Conforme a autarquia, o objetivo da plataforma é “qualificar o serviço e a segurança dos usuários de táxi, sem custos para o município”.

A empresa que vencer a licitação também será responsável pela manutenção da plataforma digital, e terá como contrapartida a arrecadação de valores sobre cada corrida realizada a partir do aplicativo. A taxa ainda não foi definida, mas ficará entre 0% e 10% do montante pago pelos usuários.

Para a Prefeitura, as principais vantagens aos condutores são a redução do dinheiro a bordo do táxi e a oferta de serviços em diferentes categorias – como, por exemplo, executivo e compartilhado. O aplicativo também tende a facilitar a oferta de descontos de até 40% nas corridas.

