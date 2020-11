Porto Alegre Paradas de ônibus em Porto Alegre: primeira classificada da licitação propõe 1.507 abrigos

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Propostas foram conhecidas em sessão na última sexta-feira Foto: Maria Ana Krack/PMPA Propostas foram conhecidas em sessão na última sexta-feira.(Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma proposta de 1.507 abrigos, o Consórcio Abrigo Inova Poa, formado pelas empresas Eletromídia e Versat Indústria e Construção, é o primeiro classificado na licitação das paradas de ônibus.

O consórcio apresentou um ágio de 30% em relação a proposta mínima de 1.144 abrigos. Se declarado vencedor, a quantidade oferecida deverá significar aproximadamente R$ 40 milhões para a instalação, a ser realizada num prazo máximo de 5 anos, e outros cerca de R$ 428 milhões ao longo dos 20 anos de contrato para a operação e manutenção do mobiliário.

O resultado foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial de Porto Alegre de terça-feira (03). A publicação oficializou a desclassificação do consórcio All Space Abrigos Poa, que na sessão realizada na última sexta-feira apresentou três propostas comerciais distintas em um mesmo envelope.

O julgamento seguiu o que está previsto no edital. Os itens 14.2 e 2.12 estabelecem, respectivamente, que cada licitante deveria apresentar apenas uma proposta e que, no caso de divergência entre os documentos impressos e os gravados em meio magnético, prevaleceriam os textos impressos.

A Brasil Outdoor, braço brasileiro da Multinacional Clear Channel, que já detém o contrato de concessão dos relógios digitais do município, é a segunda classificada com a oferta de 1.221 abrigos. A sessão de abertura dos envelopes de habilitação acontecerá nesta quarta-feira, 4, às 10h, na sala de licitações da Secretaria Municipal da Fazenda.

Sobre os abrigos

O edital contempla dois modelos de abrigos: o Tipo A possui quatro assentos e três tomadas USB, e o Tipo B tem três assentos. Ambos terão piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre itinerário, além de três faces publicitárias.

O modelo também prevê a instalação de 100 câmeras de monitoramento, que auxiliarão no cercamento eletrônico. De acordo com o regramento do edital, a proposta do consórcio Inova Poa, se vencedora, irá possibilitar a instalação de 186 painéis informando a chegada dos ônibus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre