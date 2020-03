Porto Alegre EPTC autoriza ônibus a circularem com janelas abertas

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Medida entra em vigor ainda nesta sexta-feira e segue até nova determinação. Foto: Eduardo Beleske/PMPA Medida entra em vigor ainda nesta sexta-feira e segue até nova determinação. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Em razão do alto número de usuários que solicitam a abertura das janelas nos ônibus da Capital, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), com ciência e orientação da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), informa que os coletivos têm liberação para a atender a solicitação. A determinação foi comunicada às empresas em documento enviado na tarde desta sexta-feira (13). A medida entra em vigor ainda nesta sexta-feira e se estende até nova determinação.

Alguns veículos equipados com de ar-condicionado não têm possibilidade de abertura das janelas. Esses ônibus serão readequados na frota. “Já conversamos com as empresas para que a preferência sejam os carros que possuem a possibilidade de circulação de ar”, explica o gerente de Fiscalização de Transporte da EPTC, Luciano Souto.

