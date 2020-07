Porto Alegre EPTC recebe doação de máscaras confeccionadas na Penitenciária Estadual

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Material será encaminhado às equipes da empresa pública que ficam expostas durante o trabalho. Foto: Aldo Borges/EPTC PMPA Material será encaminhado às equipes da empresa pública que ficam expostas durante o trabalho. (Foto: Aldo Borges/EPTC PMPA) Foto: Aldo Borges/EPTC PMPA

A prefeitura recebeu, na manhã desta quinta-feira ( 16), a primeira leva de 100 máscaras de proteção facial descartáveis doadas pela Penitenciária Estadual de Porto Alegre, com incentivo da 10ª Delegacia Penitenciária Regional (10ª DPR). Produzido conforme resolução da Anvisa que dispõe sobre os requisitos para a fabricação de equipamentos de saúde durante a pandemia do novo coronavírus, o material será encaminhado às equipes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) que ficam expostas durante o trabalho nas ruas.

As máscaras confeccionadas pelos detentos são resultado do trabalho prisional realizado na penitenciária, com o objetivo de somar esforços no combate à pandemia do coronavírus e atuar em prol da sociedade. O material foi entregue à EPTC pelo assessor de comunicação da instituição, Gustavo Pimentel, na companhia de Larry Martins, da equipe de engenharia e manutenção da penitenciária.

O diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires, reforçou a importância das atitudes solidárias neste momento atípico. “Ficamos muito gratos quando recebemos essas doações pois nossos agentes ficam expostos ao coronavírus diariamente, seja no atendimento às ocorrências, em operações de fiscalização de trânsito e transporte, ou nas atividades de manutenção elétrica e sinalização viária. Para garantir a segurança da população no trânsito, precisamos proteger também as nossas equipes, que realizam esses trabalhos”, finaliza.

Quem tiver interesse em doar algum tipo de material para a EPTC pode entrar em contato pelo e-mail comunicacao@eptc.prefpoa.com.br ou pelo telefone (51) 3289-4349.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre