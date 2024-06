O Paraná vai perder 490 hectares de área para Santa Catarina a partir de 2025. O terreno pertence a um morador de Guaratuba (PR) que, após uma medição feita por ele mesmo, descobriu que o trecho está em território catarinense, diferentemente do que mostra a delimitação definida pelo Exército Brasileiro entre 1918 e 1919.

O proprietário do terreno procurou o IAT (Instituto Água e Terra) do Paraná e levantou o questionamento sobre o território, que é o equivalente a cerca de 500 campos de futebol, considerando as dimensões máximas estipuladas pela Fifa (a entidade máxima do futebol) de 120 metros de comprimento e 90 metros de largura.

Com essas informações, o IAT, que tem um departamento específico sobre a gestão territorial do Estado, realizou uma vistoria presencial nos pontos indicados pelo paranaense e fez uma avaliação de documentos antigos, confirmando a inconsistência na marcação feita pelo Exército.

“Localizamos os marcos originais e tivemos que atravessar locais onde o acesso é difícil. Encontramos os endereços corretos e tivemos que corrigir os mapas”, explicou o engenheiro florestal Amauri Simão Pampuch, da Diretoria de Gestão Territorial do IAT.

A principal mudança está no limite entre os municípios de Guaratuba (PR) e Garuva (SC). Na prática, a alteração representa somente 0,002% da área do Estado paranaense, mas, segundo o engenheiro florestal do IAT, pode impactar pessoas que têm terrenos na região.