Futebol Escândalo das apostas: Ronaldo dá declaração contundente sobre o caso

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Me entristece muito ver a história do esporte ser manchada dessa forma", disse o ex-camisa 9 da Seleção. (Foto: (Divulgação/Cruzeiro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-jogador, empresário e acionista de dois clubes, Ronaldo teve experiência em diversas áreas do futebol. Diante do “posto” de grande nome do esporte, o ex-centroavante se viu na obrigação de se manifestar sobre o escândalo envolvendo possíveis manipulações sobre apostas esportivas. Nas redes sociais, descreveu o fato como uma “mancha”, lamentou os casos e pediu regulamentação do setor.

“Me entristece muito ver a história do esporte ser manchada dessa forma; as atividades fraudulentas de alguns descredibilizando os muitos outros sem qualquer envolvimento; a falta de ética, princípios, integridade e, sobretudo, de respeito ao torcedor por parte dos envolvidos sujando a imagem do futebol como um todo”, escreveu.

Ronaldo destacou que o futebol mudou sua vida e o quanto a “garotada idolatra quem está lá no alto”, reiterando o “poder de influência” que os jogadores carregam. Ele elogiou a atuação da Operação Penalidade Máxima, que investiga os escândalos.

“É um alívio ver uma operação séria como essa se desdobrar na rápida ação dos clubes em apoio às autoridades competentes para afastar quem deve ser afastado, investigar o que deve ser investigado e punir quem deve ser punido, em prol do verdadeiro futebol, maior que tudo isso. O jogo limpo, ético, sem manipulação e com total respeito ao que temos de mais valioso: a torcida”, disse.

Regulamentação

O ex-jogador usou a função de empresário para defender a atividade das casas de apostas, as quais definiu como vítimas da situação, com grandes prejuízos. Ele aproveitou para propor uma reflexão e disse que o cenário “apesar de infeliz, é uma oportunidade de amadurecimento para toda a cadeia produtiva do nosso futebol”.

“Escancara-se hoje a necessidade de regulamentação do setor que, além de alavancar mercado bilionário, dificultaria muito a ação de fraudadores – protegendo as casas de apostas, o consumidor (que é o apostador comum) e a dignidade do esporte, violentada pelos esquemas de manipulação”, finalizou.

Caso

Por meio da Operação Penalidade Máxima II, o Ministério Público de Goiás investiga ações de uma quadrilha visando a manipulação de jogos de futebol no Brasil em 2022 e 2023.

Os agentes do MP-GO investigam pelo menos 20 partidas das Séries A e B do Brasileirão de 2022, além de dois campeonatos estaduais de 2023, o Paulista e o Gaúcho.

A nova denúncia, apresentada à Justiça recentemente, foi feita com base em conversas de aplicativos de mensagens. Através delas, os investigadores puderam encontrar os valores oferecidos a cada atleta para que tomasse cartões amarelos ou vermelhos, ou até cometessem pênaltis.

Bruno Lopez de Moura, tido como líder da quadrilha no esquema, foi detido na primeira parte da operação, mas acabou solto após habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Outros 16 suspeitos podem virar réus no caso.

O MP-GO pede a condenação do grupo liderado por Bruno Lopez e o ressarcimento de 2 milhões de reais aos cofres públicos por danos morais coletivos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/escandalo-das-apostas-ronaldo-da-declaracao-contundente-sobre-o-caso/

Escândalo das apostas: Ronaldo dá declaração contundente sobre o caso

2023-05-14