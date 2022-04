Porto Alegre Escola onde estudava adolescente vítima de chacina decreta luto em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Colégio João XXIII divulgou uma nota lamentando a tragédia Foto: Divulgação Colégio João XXIII divulgou uma nota lamentando a tragédia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Colégio João XXIII, onde estudava o adolescente Enzo Lazaretti Driemeyer, de 14 anos, decretou luto após a chacina que vitimou o aluno e mais três pessoas na manhã de quarta-feira (27), no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre. O autor dos quatro assassinatos, que era pai de Enzo, cometeu suicídio.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso querido estudante Enzo Lazaretti Driemeyer e de sua família. Consternados, lembramos da história do Enzo e de seus pais na nossa escola. Uma trajetória marcada pela afetividade do estudante e pela participação ativa e solidária de seus pais na vida comunitária. Diante dessa perda inestimável para toda a comunidade, nossa escola está de luto e acolhe o sentimento de amigos, profissionais e famílias do João, informando que as atividades pedagógicas e administrativas estão suspensas nesta quinta-feira, 28 de abril, para acompanhamento dos atos e cerimônia de despedida. Seguimos juntos reafirmando nossos valores e o significado de pertencer a uma escola comunitária”, afirmou a instituição de ensino em nota.

Além de Enzo, o empresário Octávio Driemeyer Júnior, de 44 anos, matou a sua esposa, Lisandra Lazaretti Driemeyer, de 45 anos, a sua mãe, Delci Driemeyer, de 79, e a sua sogra, Geraldina Lazaretti, de 81. A família foi velada na manhã desta quinta-feira (28) no cemitério Jardim da Paz e depois sepultada. Parentes e amigos acompanharam a despedida.

A chacina ocorreu em um condomínio de casas na rua Dona Maria, na Zona Sul. A motivação dos assassinatos está sendo investigada. Conforme a Polícia Civil, o empresário pode ter dopado as vítimas com medicamentos antes do massacre. Todas estavam em suas camas quando foram mortas.

