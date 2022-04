Porto Alegre Trecho de obras na avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, terá que ser refeito

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

As obras causam transtornos no trânsito na região desde julho de 2021 Foto: Luciano Lanes/PMPA As obras causam transtornos no trânsito na região desde julho de 2021. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Após constatar falha na execução das obras A1 e A2 da Macrodrenagem do Arroio Areia na avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, em vistoria técnica realizada no início desta semana, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) concluiu que um trecho deve ser refeito.

O consórcio responsável pelos trabalhos, que foi acionado e notificado dos problemas, apresentou proposta considerada inviável tecnicamente para ter uma solução não destrutiva, segundo a prefeitura. As obras causam transtornos no trânsito na região desde julho de 2021.

“A partir do diálogo com as pessoas que são mais afetadas diariamente com a obra e para não impactar ainda mais os lojistas em uma data comercial importante, decidimos que os trabalhos ficarão paralisados até o Dia das Mães, 8 de maio, quando iniciará a nova abertura da via”, explicou o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Falha na execução

Foi constatado um declive em uma das redes já instaladas, a dois metros de profundidade. Para resolver o problema, que poderia ocasionar o escoamento inadequado das águas da chuva, será necessário reabrir a avenida e refazer a cota e o nível de forma correta em um trecho de 11 metros de rede de diâmetro de um metro de galerias de drenagem, nas proximidades do número 2.364, entre a calçada e o canteiro central.

O objetivo das obras de macrodrenagem do arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Norte, Leste e Noroeste, de acordo com a prefeitura. No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, com R$ 1,3 milhão de contrapartida do Executivo municipal.

