Seis criminosos são presos em operação contra roubos de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

A quadrilha agia com bastante violência em diversos bairros de Porto Alegre Foto: Renata Bianchini/Polícia Civil A quadrilha agia com bastante violência em diversos bairros de Porto Alegre. (Foto: Renata Bianchini/Polícia Civil) Foto: Renata Bianchini/Polícia Civil

Seis criminosos foram presos, na manhã desta quinta-feira (28), durante uma operação contra roubos de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação, deflagrada pela Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar e do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), foi realizada na Capital, em Canoas, Sapucaia do Sul e Gravataí. Trinta policiais cumpriram dez ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Na Capital, a operação ocorreu nos bairros Cristal, Sarandi e Campo da Tuca e nas vilas Cruzeiro e Planetário. Em Gravataí, os agentes realizaram busca e apreensão em um desmanche que recebia os veículos roubados. As investigações começaram há mais de seis meses.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha agia com bastante violência em diversos bairros de Porto Alegre. Na maioria dos casos, os bandidos abordavam as vítimas quando elas estavam distraídas, roubando também pertences como bolsas, cartões créditos, celulares, dinheiro, entre outros.

