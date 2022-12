Porto Alegre Escolha da Corte do Carnaval 2023 de Porto Alegre será neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Evento ocorre na rua Bernardino Silveira Amorim, 915, no bairro Sarandi, em Porto Alegre Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa promove a partir desta quinta-feira (08), eventos descentralizados em diferentes bairros da cidade.

Neste sábado (10), ocorre a escolha da Corte do Carnaval 2023, a partir das 20h, no Centro de Eventos Estação da Alegria, na rua Bernardino Silveira Amorim, 915, bairro Sarandi, em Porto Alegre. Na mesma data, haverá a escolha da Rainha do Carnaval na Restinga, Extremo-Sul da Capital.

Na praia de Ipanema, Zona Sul, nesta quinta, acontece das 19h até a meia-noite a homenagem à Oxum. O evento é uma realização da Coordenadoria de Descentralização da SMCEC e do Escritório de Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

No domingo (11), é a vez do Cohab é só Rap, das 15h às 22h. A entrada é um quilo de alimento. Serão diversas atrações na Casa do Hip Hop Rubem Berta (rua Wolfram Metzler, 225), Zona Norte.

Esse evento é demanda do Orçamento Participativo da Região Eixo-Baltazar. No dia 17, sábado, acontece o Natal Morro da Luz, com shows e brincadeiras no Morro da Cruz, a partir das 10h. O evento integra as atividades do Natal dos Encantos.

