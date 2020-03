Celebridades “Escondiam açúcar de mim, tentavam me controlar”, diz Demi Lovato sobre distúrbio alimentar

9 de março de 2020

"Eu sofri muito com um distúrbio alimentar", disse a cantora

Após uma apresentação emocionante no Grammy 2020, a cantora americana Demi Lovato está de volta e participou do programa de Ellen DeGeneres para falar um pouco mais sobre esse “comeback”.

Na entrevista, Ellen comentou que o antigo time de Lovato escondia comidas com açúcar do camarim da cantora antes dela chegar, todas as vezes que ela esteve no programa. Demi, que não sabia que a equipe fazia isso, disse: “Eu vivi os últimos seis anos da minha vida me sentido como se não fosse eu mesma. Eu sofri muito com um distúrbio alimentar”.

Demi falou também sobre como a antiga equipe controlava tudo que ela consumia. “Se eu estava em um hotel, eles tiravam o telefone para que eu não pedisse serviço de quarto”, e falou que a restrição não era apenas com guloseimas: “Se tivesse alguma fruta no meu quarto, eles também tiravam, porque isso é açúcar, também. Eu não estou falando de cookies, brownies, balas, coisas assim. Eles tiravam frutas”.

A cantora ainda falou como é importante os momentos de autocuidado para a plateia, visivelmente emocionada. “Teve uma noite em que eu estava sozinha e pensei: ‘Quer saber, hoje é dia de eu me cuidar’, tomei um banho de banheira, fiz uma massagem e eu tive este momento de felicidade depois de cuidar de mim. Comecei a rir sozinha, no meu quarto”, concluiu ela.

