Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

O total de mortos por Covid-19 no país subiu para 8.189 e o número de casos diagnosticados supera 94,4 mil Foto: Reprodução O total de mortos por Covid-19 no país subiu para 8.189 e o número de casos diagnosticados supera 94,4 mil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde da Espanha informou nesta terça-feira (31) que, nas últimas 24 horas, o país teve 849 mortes por Covid-19. O número é o mais alto para um dia desde o início da pandemia de coronavírus.

A cifra voltou a subir após uma leve queda na segunda-feira, quando foram registradas 812 vítimas por complicações da Covid-19. O pico anterior foi no sábado (28), quando o país havia registrado 832 mortes.

Com ao menos 8.189 mortes, a Espanha é o segundo país no mundo que mais teve vítimas nesta pandemia de coronavírus, ficando atrás apenas da Itália que ultrapassou as 11,5 mil mortes.

As autoridades espanholas informaram também que, em 24 horas, detectaram mais de 9,2 mil contágios da doença. Com isso, o número de casos diagnosticados supera 94,4 mil. Foi o maior aumento diário em confirmações.

