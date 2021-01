Variedades Especialista ensina rotina com 7 passos para turbinar o organismo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Saiba como se livrar dos efeitos no corpo causados pelos excessos as festas de fim de ano. (Foto: Reprodução)

Exagerou na comida ou na bebida durante o fim de ano?! Se o seu corpo está pedindo socorro – com olheiras, rosto cansado e pernas e barriga inchadas – chegou a hora de limpar o organismo com um detox de Ano Novo! Depois dos excessos, é importante recarregar as energias e turbinar o corpo, dando os nutrientes que o organismo precisa para ter mais saúde e energia.

E uma boa maneira de ajudar você a voltar à rotina com muita disposição é por meio de uma alimentação conhecida como detox, que nada mais é que uma forma de desintoxicar seu organismo.

Por isso, Laura Pires, terapeuta com especialização em herbologia, nutrição e culinária ayurvédica e especialista do Personare, ensina como fazer um detox de uma semana. Confira!

1-Esprema um limão

Ao acordar, esprema um limão em um copo d’água e tome ainda em jejum. Depois disso, aguarde 40 minutos até tomar o café da manhã. Essa receita milenar ajuda a limpar o organismo.

2-Refeição completa

A cada refeição, tenha todos os sabores representados no prato: doce, salgado, picante, azedo, ácido e amargo. Veja alguns exemplos!

Doce: arroz (de preferência integral) com amêndoas.

Picante: lentilha verde temperada com cominho e gengibre, ou salada de tomate com rúcula.

Amargo: creme de espinafre.

Sobremesa ácida: abacaxi.

3-Alimentos frescos

Se puder, prepare os alimentos no máximo quatro horas antes de comê-los. Isso vai deixar a comida mais fresca.

4-Aumente os nutrientes

Nas refeições, consuma também: Frutas frescas como maçã, mamão, pêra, laranja lima, limão, ameixa e pêssegos. Evite banana, abacate e caqui; Grãos integrais como macarrão, arroz, lentilha vermelha, lentilha verde e ervilha partida; Folhas como rúcula, alface e agrião (temperadas com sal e limão); Legumes cozidos como abobrinha, abóbora, chuchu, inhame, beterraba, cenoura e espinafre.

5-Abuse dos temperos

Para cozinhar, use temperos como gengibre, hortelã, coentro, cominho, cravo e canela.

6-Evite os gelados

Beba chás mornos e não tome nada gelado.

7-Coma a cada 3 horas

Coma de três em três horas. Depois de investir nessas dicas, tome um banho relaxante e curta uma boa noite de sono. Seu corpo agradece!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades