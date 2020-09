Geral Especialistas analisam o look da primeira-dama Michelle Bolsonaro no Sete de Setembro

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Michelle Bolsonaro optou por um vestido estampado. Na foto, o hasteamento da Bandeira Nacional em comemoração ao Dia da Independência. (Foto: Alan Santos/PR)

Sem o tradicional desfile, cancelado devido à pandemia de Covid-19, o Sete de Setembro foi comemorado em um pequeno evento no Alvorada, na manhã desta segunda-feira (7). A primeira-dama Michelle Bolsonaro optou por um vestido estampado e transpassado.

Segundo a especialista em moda e comportamento Paula Acioli, o visual primaveril passa esperança. “Ela é adepta de roupas monocromáticas, mas escolheu um vestido multicolorido, da estilista Luhana Pawlick, antecipando o clima primaveril. Talvez seja uma forma de transmitir uma mensagem de otimismo em tempos difíceis”, analisa. “O estilo romântico mas contemporâneo, transpassado de babados, conhecido no mundo da moda como ‘ruffle wrap dress’, é um dos modelos icônicos da criadora Diane von Furstenberg”, emenda.

Já a stylist e consultora Manu Carvalho achou o modelo confuso. “Os babados voaram bastante. A modelagem é simplória e a peça visivelmente malfeita”, avalia. “A estampa eleita foi um misto de floral e folhagem estilizados, numa estética de ‘pintado à mão’. Um tie-dye teria feito melhor”, completa.

Cerca de 20 minutos antes do início da cerimônia, às 9h40min, a primeira-dama Michelle Bolsonaro cumprimentou o público que estava no alambrado. Ela tirou selfies com apoiadores e permaneceu cerca de cinco minutos próxima às grades.

Jair Bolsonaro

Sem o desfile militar, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou populares na cerimônia de cerca de meia hora no gramado do Palácio da Alvorada para celebrar o Dia da Independência. Acompanhado da primeira-dama, do vice-presidente Hamilton Mourão, de ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente assistiu ao hasteamento da bandeira e a manobras de sete aviões da Esquadrilha da Fumaça.

Pouco antes das 10h, Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada no Rolls Royce presidencial acompanhado de um grupo de crianças. Depois de percorrer 400 metros até a Praça das Bandeiras, ele também se dirigiu ao alambrado e cumprimentou apoiadores.

Por volta das 10h20min, o presidente começou a caminhar de volta para o Alvorada, mas voltou ao alambrado, onde cumprimentou um jovem sentado numa cadeira de rodas e apertou novamente a mão de populares. Em seguida, Bolsonaro retornou ao palácio, enquanto tirava fotos com convidados. O presidente não discursou nem falou com a imprensa. À noite, Bolsonaro fez um pronunciamento no qual afirmou o compromisso com a Constituição e com a preservação “da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão”. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

