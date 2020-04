Inter Estádio Beira-Rio completa 51 anos

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Este 6 de abril marca o aniversário de 51 anos do recinto colorado, o Beira-Rio. Neste dia de comemorações, contudo, o estádio José Pinheiro Borba, na Avenida Padre Cacique, número 891, marcado por vitórias, conquistas de títulos e também momentos de derrota, hoje, vive em silêncio, em virtude da paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19.

A casa colorada surgia para o mundo nesta mesma data, no ano de 1969, com uma construção marcada por um fato atípico. Em meados dos anos 50, o Inter tinha como objetivo construir um novo estádio. Mas não seria um simples estádio. Seria um estádio construído sobre as águas do Rio Guaíba.

O sucessor dos Eucaliptos foi posto de pé com a colaboração de todos os colorados na histórica campanha do tijolo. A iniciativa foi lançada com o objetivo de arrecadar recursos para as obras através de venda de carnês. No entanto, a torcida colorada entendeu errado a campanha e levou tijolos e outros materiais de construção através de doações. Além disso, muitos trabalharam de graça para ajudar, até mesmo Falcão, que mais tarde se tornaria ídolo do clube.

A estreia do novo estádio foi na partida inaugural, ocasião que o colorado venceu o Benfica por 2 a 1. E, o primeiro gol da história do Beira-Rio foi marcado pelo lendário atacante Claudiomiro. Ali, era só início de um estádio que seria palco das conquistas de taças do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana. Grandes craques também desfiliaram seu futebol pelo gramado do Beira-Rio, incluindo jogadores de Seleção.

Apesar data especial, o estádio, embalado pela cantoria de seus seguidores, terá um aniversário sem futebol.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter