Inter Confira a lista de jogadores do Inter que possuem contrato até o final de 2020

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

A relação contempla 10 nomes do atual elenco Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A paralisação do futebol também traz consequência nos contratos dos jogadores, prevendo que as competições avancem até a próxima temporada. No Inter, a lista dos atletas com vínculo até o final de 2020 é extensa: 10 jogadores do atual elenco.

Em modelo de empréstimo, cinco nomes possuem o contrato até o final do ano. A relação inicia com os laterais Rodinei e Saravia, o volante Musto, e os atacantes Thiago Galhardo e Gustavo.

A relação dos 10 nomes ainda contempla os atletas que o contrato se expira em dezembro. São eles: o lateral Uendel, os volantes Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, o meia D’Alessandro e o atacante Netto.

Diante do cenário, contudo, o colorado pode ser um dos clubes beneficiados por uma medida que vendo sendo estudada pela FIFA. A Federação Internacional de Futebol apresentou a proposta que pode permitir que todos os contratos que se encerrem em final de 2020 serão estendidos automaticamente. A pauta ainda precisa ser aprovada pelo conselho da entidade.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter