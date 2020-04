Esporte “Juntos vencemos” será o slogan da linha especial de camisetas do Inter para auxiliar no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Novos produtos serão disponibilizados no site e lojas oficiais do clube. (Foto: Divulgação)

O Inter lançará uma linha especial de camisetas para auxiliar no combate ao coronavírus. O clube destinará toda a receita proveniente da venda para hospitais que atuam no tratamento de pacientes da Covid-19. As camisetas terão como conceito o slogan “Juntos vencemos” e estamparão conquistas da história do Inter.

O departamento de marketing colorado ainda faz ajustes nos modelos e define o preço dos produtos antes de disponibilizá-los para venda no site oficial. “O conceito de ‘juntos vencemos’ é para que possamos elaborar camisetas em outros momentos de crise também”, explica Nelson Pires, vice-presidente de marketing e mídia do Inter.

Através das redes sociais, o Inter busca conscientizar a torcida sobre os riscos do coronavírus e também entretê-los deixando-os em contato com jogadores.

Para Nelson Pires, a intenção é levar um pouco de descontração e alegria ao torcedor. “Estamos trabalhado para colaborar melhor forma possível, tentar levar um pouco de descontração e alegria para o nosso torcedor. A partir de agora vamos entrar numa fase maior de interação dos jogadores com a torcida, através de lives e outras ações que vamos deixar como surpresa.”

O Internacional também disponibilizou o ginásio Gigantinho e o Centro de Eventos do Beira-Rio às autoridades para servir de estrutura para o combate da doença. Além disso, o elenco arrecadou dinheiro para doar 100 cestas básicas e 100 kits de higiene para os mais necessitados.

