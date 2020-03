Rio Grande do Sul Estado realiza pregão para compra de bafômetros

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Os aparelhos serão utilizados nas ações educativas coordenadas pelo Departamento Estadual de Trânsito. Foto: Divulgação/DetranRS Os aparelhos serão utilizados nas ações educativas coordenadas pelo Departamento Estadual de Trânsito. (Foto: Divulgação/DetranRS) Foto: Divulgação/DetranRS

A Celic (Subsecretaria Central de Licitações) realizará, na quinta-feira (19), pregão eletrônico para a compra de 5 mil unidades de bafômetros descartáveis. Os aparelhos serão utilizados nas ações educativas coordenadas pelo DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito) com a finalidade de alertar para os riscos do consumo de álcool entre os motoristas. A licitação abrirá às 9h e as propostas devem ser encaminhadas somente por meio eletrônico (internet).

No dia seguinte, na sexta-feira (20), ocorre novo pregão eletrônico para a compra de cinco lousas interativas para equipar a Escola Pública de Trânsito. Inicialmente agendada para o fim de fevereiro, a licitação foi remarcada para esclarecer questionamentos de empresas interessadas em participar do certame.

Conforme o edital, a tecnologia dos equipamentos deve permitir a customização de conteúdo educacional e a exibição de arquivos de planilhas e vídeos em formato 3D.

Vinculada ao DetranRS, a Escola de Trânsito está sendo estruturada para aprimorar a área da educação para o trânsito através de atividades que serão oferecidas tanto ao público interno como à a população em geral (crianças, jovens e adultos; pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas).

Ao longo da semana estão previstas 18 licitações para compra e registro de preços de uma série de produtos e serviços, incluindo obras de reforma da cobertura do hangar 1 e da rede elétrica do Batalhão de Aviação da Brigada Militar localizado em caxias do Sul. Nesta segunda-feira (16) serão conhecidas as propostas técnicas para a exploração dos serviços da estação rodoviária de Ibirubá.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado junto aos profissionais de Imprensa e à sociedade. Para maiores detalhes sobre cada processo, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e informar o número do edital ou do processo. A Celic é vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário