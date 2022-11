Mundo Estados Unidos aliviam sanções contra a Venezuela após acordo entre governo e oposição

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Acordo prevê que a Chevron retome parcialmente suas atividades de extração de petróleo no país caribenho. (Foto: Divulgação)

Os Estados Unidos elogiaram o acordo alcançado nesse sábado (26) no México entre o governo venezuelano e a oposição, que permitiu o alívio imediato das sanções de Washington à Venezuela. O documento não especifica o valor dos recursos a serem liberados, mas Jorge Rodríguez, chefe da delegação do governo de Maduro, disse que o acordo vai recuperar 3 bilhões de dólares.

“Há mais de 20 bilhões de dólares represados”, afirmou Rodríguez, presidente do Parlamento. “Por meio deste acordo estamos resgatando mais de 3 bilhões”, acrescentou.

“Juntamo-nos à comunidade internacional e saudamos a retomada das negociações entre as duas partes, após quase um ano e meio de paralisação”, declarou uma autoridade do alto escalão do governo dos EUA sobre as negociações relançadas no México.

A fonte destacou que o acordo representa “passos importantes na direção certa” na Venezuela, que recebeu minutos depois um alívio das sanções com a autorização de Washington para que a Chevron retome parcialmente suas atividades de extração de petróleo no país caribenho.

A Venezuela está sob sanções dos Estados Unidos e da Europa, adotadas para promover a saída de Maduro do poder, mas que ao mesmo tempo agravaram a crise econômica que atinge o país sem alcançar os resultados desejados.

As negociações foram retomadas em maio com a flexibilização de algumas sanções americanas após a invasão da Ucrânia pela Rússia e seu impacto nos preços do petróleo.

De acordo com o Departamento do Tesouro, a Chevron pode retomar parcialmente as atividades da empresa da qual é co-proprietária com a estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), desde que com a garantia de que “a PdVSA não receberá nenhuma receita com as vendas de petróleo feitas pela Chevron”.

Essa suspensão parcial das disposições punitivas “reflete a política de longo prazo dos EUA que visa um levantamento das sanções sujeito a progressos concretos” que diminuirão o sofrimento do povo venezuelano e permitirão “apoiar o retorno da democracia” à Venezuela, comentou o Tesouro.

O Departamento de Estado, por sua vez, informou que as demais sanções continuam em vigor e que os Estados Unidos continuarão a aplicá-las “vigorosamente”.

O pacto entre governo e oposição liberaria recursos venezuelanos bloqueados no exterior, segundo Caracas, que não especificou onde estão esses recursos ou seu valor.

Opositor feroz de um relaxamento da pressão contra Caracas, o influente senador democrata Bob Menéndez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, estimou que o acordo deste sábado é “um passo urgente e necessário para enfrentar a miséria e o sofrimento do povo venezuelano”.

Menéndez destacou, porém, que “não tem ilusões” sobre a “vontade repentina” de Nicolás Maduro de agir “no melhor interesse de seu povo”.

O governo americano já admitiu publicamente que o petróleo venezuelano pode ser útil num mercado internacional com preços elevados e contexto de forte inflação nos Estados Unidos devido, em grande medida, ao aumento dos preços dos combustíveis.

