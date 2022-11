Música Famosos prestam solidariedade a Gilberto Gil após cantor ser hostilizado por torcedores brasileiros no Catar

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Músico baiano publicou vídeo agradecendo a solidariedade após ter sido xingado por torcedores brasileiros. (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Gilberto Gil recebeu inúmeras mensagens de apoio por parte de fãs, amigos e personalidades após ser ofendido por um torcedor brasileiro no estádio Lusail, no Catar, no dia do jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo. Após o ocorrido, muitos famosos foram para suas redes sociais manifestar solidariedade ao artista de 80 anos e a sua esposa Flora Gil.

Na manhã desse domingo (27), Gil publicou um vídeo agradecendo todo o apoio que recebeu e chamou o ocorrido de terceiro turno das Eleições 2022.

“Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio”, escreveu na legenda da publicação.

O caso aconteceu na última quinta-feira (24), dia do jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo. Gil e a companheira Flora Gil se dirigiam à arquibancada quando foram abordados pelos torcedores com palavrões. Eles também afirmaram: “Vamo, Lei Rouanet”, em referência à lei de incentivo a projetos culturais, e “Vamo, Bolsonaro”.

Nos 50 segundos da gravação, Gilberto Gil e Flora Gil não respondem aos insultos. O casal assistiu à partida de estreia da Seleção Brasileira acompanhado dos netos, Francisco Gil e João Gil.

Em mensagem publicada no Twitter, Caetano Veloso afirmou esperar que os responsáveis sejam punidos. Preta Gil, filha do artista, classificou o incidente como assustador, agressivo e violento e pediu respeito. A cantora Daniela Mercury afirmou que “Gil é um patrimônio cultural do Brasil”, e disse estar devastada com o incidente. A cantora Marisa Monte destacou: “Respeito e educação são a base de uma sociedade civilizada”.

“O idiota covarde, que xingou um homem digno como Gilberto Gil, que é um tesouro da nossa cultura e exemplo de cidadão, é o retrato do Brasil que vai ser derrotado de novo, por todos nós que elegemos Lula e continuamos na luta”, tuitou a cantora Zélia Duncan.

A também cantora Teresa Cristina afirmou: “Imagina você acordar todo dia, se olhar no espelho e lembrar que você é o babaca que xingou o Gilberto Gil. Que vida horrível”.

A jornalista Vera Magalhães destacou a obra de Gilberto Gil e ressaltou o fato do cantor ter sido alvo de hostilidades aos 80 anos.

Mensagens de apoio

O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade) publicou o vídeo no Twitter manifestando apoio a Gil e cobrando providências da Federação Internacional de Futebol (Fifa). “Gilberto Gil merece todo o respeito e carinho. Por tudo aquilo que ele é e por tudo o que já fez pelo Brasil”, disse a deputada federal Luiza Erundina. “Participantes dessa cultura do ódio tremem de raiva ao ver aqueles que lutam pela cultura do país”, destacou a deputada federal eleita Erika Hilton.

A deputada federal Tabata Amaral também usou suas redes sociais para prestar solidariedade ao músico brasileiro. Ela publicou em sua conta do Twitter que “Gil é amor, um verdadeiro exemplo do que significa ser um patriota: sempre dedicou a sua vida, a sua arte, a favor do nosso país”.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Janja Lula Silva também manifestaram solidariedade a Gilberto e Flora Gil em publicações no Twitter.

