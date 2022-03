Geral Estados Unidos atingem aliados de Putin e secretário de imprensa com novas sanções

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

A nova lista de indivíduos descritos como “companheiros de Putin e seus familiares” será cortada do sistema financeiro dos EUA. (Foto: Reprodução)

O governo norte-americano anunciou nesta quinta-feira (3) novas sanções contra oligarcas e nomes próximos ao presidente russo Vladimir Putin, enquanto Moscou continua a atacar a Ucrânia.

A nova lista de indivíduos descritos como “companheiros de Putin e seus familiares” será cortada do sistema financeiro dos EUA, seus ativos serão congelados no país e suas propriedades serão bloqueadas para uso, de acordo com um boletim informativo do Casa Branca.

Haverá sanções de bloqueio total a oito elites russas, além de seus familiares e associados.

Isso inclui um movimento para atingir o aliado de Putin, Alisher Burhanovich Usmanov, “um dos indivíduos mais ricos da Rússia”, segundo a Casa Branca, e incluirá seu superiate e jato particular.

Os EUA também estão sancionando o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, que a Casa Branca descreve como “um grande fornecedor da propaganda de Putin”.

“Os Estados Unidos e os governos de todo o mundo trabalharão para identificar e congelar os bens que as elites russas e seus familiares detêm em nossas respectivas jurisdições – seus iates, apartamentos de luxo, dinheiro e outros ganhos ilícitos”, diz o boletim informativo.

Os indivíduos que estarão sujeitos a sanções de bloqueio total são:

– Nikolai Tokarev (junto com sua esposa Galina, filha Mayya e suas duas imobiliárias de luxo);

– Boris Rotenberg (junto com sua esposa Karina e seus filhos Roman e Boris);

– Arkady Rotenberg (junto com seus filhos Pavel e Igor e filha Liliya);

– Sergei Chemezov (junto com sua esposa Yekaterina, seu filho Stanislav e enteada Anastasiya);

– Igor Shuvalov (junto com suas cinco empresas, sua esposa Olga, seu filho Evgeny e sua empresa e jato, sua filha Maria e sua empresa);

– Yevgeniy Prigozhin (junto com suas três empresas, sua esposa, Polina, sua filha Lyubov e seu filho Pavel);

– Peskov, secretário de imprensa de Putin;

– Alisher Usmanov (Seu super-iate, um dos maiores do mundo e que acabou de ser apreendido pela nossa aliada Alemanha, e seu jato particular, uma das maiores aeronaves privadas da Rússia).

Os EUA também irão impor restrições de visto a 19 oligarcas e 47 de seus familiares e associados próximos, disse o boletim informativo da Casa Branca.

Essa medida terá como alvo os oligarcas “conhecidos por dirigir, autorizar, financiar, apoiar significativamente ou realizar atividades malignas em apoio à política externa desestabilizadora da Rússia”.

E o Departamento do Tesouro também emitirá sanções sobre alvos de desinformação. Isso inclui a Fundação de Cultura Estratégica SDN e veículos associados Odna Rodyna, Rhythm of Eurasia e Journal Kamerton; Frente Sul; SDN InfoRos; Nova Perspectiva Oriental; Revisão Oriental; Mundo Unido Internacional; e Geopolítica.

Também designará “26 indivíduos baseados na Rússia e na Ucrânia que desempenham papéis centrais nessas organizações, permitindo que os esforços do governo da Federação Russa difundam a desinformação e influenciem as percepções como parte de sua invasão da Ucrânia”. As informações são da agência de notícias AP e da CNN.

