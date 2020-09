Porto Alegre Estátua do Laçador em Porto Alegre ganha máscara

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

Laçador ganhou no domingo (20) uma máscara, item usado para evitar a contaminação contra a Covid-19 Foto: Reprodução de TV Laçador ganhou no domingo (20) uma máscara, item usado para evitar a contaminação contra a Covid-19. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A estátua do Laçador, localizada na Zona Norte de Porto Alegre, ganhou no domingo (20) uma máscara, item usado para evitar a contaminação contra a Covid-19. A responsável pelo ato é a costureira Samanta Almeida.

No domingo, o Rio Grande do Sul registrou mais 717 casos e 13 óbitos relacionados à Covid-19. As mortes reportadas mais recentemente ocorreram entre quinta-feira e ontem, conforme a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Oficialmente, total de óbitos sobe, com isso, para 4.384. Em Porto Alegre, morreram ao menos 925 pessoas.

Com 315 pacientes confirmados com o novo coronavírus em UTI (Unidades de Terapia Intensiva) em hospitais de Porto Alegre, a semana se inicia com alta de 5% das internações em relação a sexta-feira (18), quando havia 300 casos confirmados nas UTIs.

