Estudantes de Santa Catarina criam plataforma de monitoramento de morros e encostas

28 de abril de 2020

Três alunos catarinenses, Nathã Vieira de Azevedo, José Luis Maziero Baretta e Vinicius Zgoda Parizotto, criaram uma plataforma para monitorar os riscos de deslizamento de terras em morros e encostas. A ideia foi desenvolvida para participar do concurso de inovação e empreendedorismo e está entre as finalistas da 8ª edição do Campus Mobile. O concurso é realizado pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do Instituto Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), no qual busca estimular os estudantes universitários e jovens recém-formados a desenvolverem soluções por meio de aplicativos, produtos e serviços do segmento mobile que promovam impacto social e benefícios à população.

O NIDE – Monitoramento de morros e encostas usa dados de rede, por meio de sensores introduzidos em áreas de riscos, e técnicas de aprendizado de máquina para evitar desastres. Com o equipamento instalado será possível monitorar em tempo real as fendas e fissuras nas áreas de interesse. Em caso de movimentação incomum do solo, os moradores recebem um alerta em seus celulares por meio de SMS ou internet via rádio. Ainda há possibilidade de instalar sirenes em áreas sem sinal de telefonia.

