Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Nesta quarta-feira (17), e na quinta-feira (18), segue a força tarefa para a atualização do Cartão Tri Escolar na sede da Secretaria Municipal de Educação (rua dos Andradas, 686) e no posto de Atendimento do Terminal Triângulo (avenida Assis Brasil, s/nº) para os estudantes nascidos em junho, em Porto Alegre.

O atendimento nos dois pontos acontece entre 8h e 17h30, sem fechar ao meio-dia. Também podem também comparecer aqueles estudantes com aniversário entre janeiro e maio que não fizeram atualização nos dias a eles destinados.

“Montamos um calendário para dar maior comodidade aos estudantes e para que todos que precisam atualizar o cartão pudessem ir aos locais e realizar o procedimento de forma rápida. Até agora, foram 2.026 cartões atualizados, número bastante abaixo da nossa expectativa para o período”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

O secretário reforça ainda a importância dos estudantes irem aos locais para evitar problemas no momento da compra do passe estudantil. “Reforçamos que o aluno que não fizer a atualização não poderá adquirir créditos com desconto”, explica.

Para atualizar, o aluno, pai ou responsável precisa apresentar apenas o cartão Tri Escolar em um dos locais. Não é necessário nenhum outro documento. Estão dispensados desse processo aqueles que entregaram sua documentação nas entidades estudantis a partir de 15 de julho ou que possuem cartão com número acima do 98.0300748216. Conforme a lei de isenções tarifárias 12.944/21 o benefício a ser concedido é de 25%, 50%, 75% e 100%. A faixa dependerá da renda e escolaridade dos estudantes.

Veja o calendário completo:

Nascidos em junho: 17 e 18 de agosto

Nascidos em julho: 19 e 22 de agosto

Nascidos em agosto: 23 e 24 de agosto

Nascidos em setembro: 25 e 26 de agosto

Nascidos em outubro: 29 e 30 de agosto

Nascidos em novembro: 31 de agosto e 1º de setembro

Nascidos em dezembro: 2 e 5 de setembro

Locais – Sede da Smed (rua dos Andradas, 686) e Terminal Triângulo (av. Assis Brasil, s/nº).

Sobre o benefício

A atualização do cartão para os novos descontos não substitui a renovação. O estudante que ainda não renovou o Tri deve ir até a entidade estudantil que o representa para fornecer documentos e saber em qual faixa de desconto se enquadra.

Após a aprovação e liberação pela EPTC, e com o cartão devidamente habilitado para os novos descontos, o estudante estará apto a fazer a compra dos créditos. A recarga pode ser feita nos postos do Tri, pelo site www.tripoa.net.br ou pelo app do cartão, disponível na Play Store e App Store.

