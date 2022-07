Rio Grande do Sul Estudo do DetranRS aponta que 52% dos condutores gaúchos mortos entre 2018 e 2020 estavam irregulares

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

A análise possibilita melhores diagnósticos e estratégias mais eficientes de combate à acidentalidade. Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini A análise possibilita melhores diagnósticos e estratégias mais eficientes de combate à acidentalidade. (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

Motoristas e motociclistas alcoolizados, sem habilitação ou com a CNH suspensa, cassada ou bloqueada foram mais da metade dos condutores mortos no trânsito do RS no período de 2018 a 2020. Na véspera do seu aniversário de 25 anos, o DetranRS divulga um estudo inédito, que busca realizar melhores diagnóstico e estratégias mais eficientes de combate à acidentalidade, possibilitado por uma ferramenta de BI (business intelligence).

Para o levantamento Quantitativo de Condutores e Motociclistas Irregulares entre os Mortos Decorrentes de Acidente de Trânsito no RS entre 2018 a 2020, o DetranRS analisou 2.043 condutores que morreram em acidentes cruzando informações do Consultas Integradas da Secretaria da Segurança Pública (SSP), cadastro de condutores e sistema de penalidades do RS, além da base de resultados dos testes de alcoolemia nos exames de necropsia do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

O estudo observacional transversal constatou que 1.066 (52%) tinham pelo menos uma das situações elencadas como irregulares contra 977 (48%) considerados em situação regular. O percentual de irregulares entre os condutores mortos em acidentes foi exatamente igual para motoristas e motociclistas.

O índice de mulheres irregulares entre as condutoras mortas no trânsito é menor (38%) que entre os homens (53%) e a faixa etária que mais preocupa são os jovens: 73% dos condutores de até 20 anos que morreram no período estavam irregulares. Com relação ao local, dia e hora dos acidentes que mais registraram condutores irregulares mortos, destacam-se as noites e madrugadas dos finais de semana nas vias municipais (veja gráficos).

O diretor-geral do DetranRS Marcelo Soletti ressaltou que o estudo corrobora impressões anteriores, mas que agora se confirmam com dados. “Dirigir sob o efeito de álcool, não ter iniciado ou finalizado o processo de habilitação e estar com CNH bloqueada devido à suspensão ou cassação do direito de dirigir são condutas de risco importantes para a ocorrências de trânsito.”

Educar para mudança

Diza Gonzaga, diretora institucional do DetranRS, ressalta que esse tipo de diagnóstico deixa ainda mais clara a importância da Educação como caminho na busca da transformação dessa realidade. “Nos países onde já se verificam reduções significativas no número de sinistros e de mortes e feridos no trânsito, a Educação tem sido a principal ferramenta para se obter estes índices”, destaca.

Business intelligence

Soletti chama a atenção para a ferramenta que permitiu as análises, que vão servir de base para a tomada de decisões estratégicas, dentro do método Visão Zero, trazido da Suécia para o Brasil, que será adotado aqui no Estado também. “O BI ajuda as organizações a analisar um grande volume de dados e cruzar informações de várias fontes, trazendo resultados impossíveis de se obter sem a ajuda da tecnologia.”

O DetranRS diz que prepara a contratação de uma nova ferramenta para disponibilizar as análises para qualquer pessoa interessada, diretamente do site, trazendo maior transparência e abrindo a possibilidade de contribuições da sociedade para a solução dos problemas do trânsito, em especial a acidentalidade.

