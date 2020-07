Mundo Estudo inglês revela seis tipos diferentes de coronavírus com a ajuda de aplicativo rastreador de sintomas

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

O estudo ainda não passou pela revisão por pares. (Foto: Reprodução)

Cientistas britânicos encontraram seis maneiras diferentes de a Covid-19 se manifestar em pacientes infectados. O artigo traz os resultados de um aplicativo rastreador de sintomas da doença causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2.

A equipe do King’s College London, do Reino Unido, descobriu que as seis possíveis formas doença estão relacionadas aos níveis de gravidade da infecção e com a probabilidade de um paciente precisar ou não de ventilação mecânica em caso de internação.

Os seis tipos da Covid-19 descobertos pelos pesquisadores são os seguintes:

1) Como uma gripe, sem febre — dor de cabeça, perda de olfato, dores musculares, tosse, dor no peito, sem febre

2) Como uma gripe, com febre — dor de cabeça, perda de olfato, tosse, dor de garganta, rouquidão, febre, perda de apetite

3) Gastrointestinal — dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, diarreia, dor de garganta, dor no peito, sem tosse

4)Tipo severo, nível 1 — dor de cabeça, perda de olfato, tosse, febre, rouquidão, dor no peito, fadiga

5) Tipo severo, nível 2 — dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dor muscular

6) Tipo severo, nível 3, quadro respiratório e abdominal — dor de cabeça, perda do olfato, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dor muscular, falta de ar, diarreia, dor abdominal

Com a descoberta, os cientistas esperam que os médicos consigam prever quais pacientes com Covid-19 correm mais riscos de precisar de atendimento hospitalar em futuras ondas da epidemia.

“Se você consegue prever quem são essas pessoas no quinto dia [após contrair a doença], você tem tempo para dar a elas apoio e intervenções precoces, como monitoramento do nível de oxigênio e açúcar no sangue”, comenta a médica Claire Steves, que co-liderou a pesquisa, em entrevista à Reuters.

O estudo ainda não passou pela revisão por pares, etapa necessária para publicação como artigo em revistas científicas. Além disso, a pesquisa se refere a tipos da doença de acordo com sintomas, e não se refere a outras cepas e mutações do vírus.

Recontagem

O Reino Unido interrompeu a atualização diária do número de mortes provocadas por Covid-19 depois que o governo ordenou uma revisão dos balanços na Inglaterra, de acordo com a agência Reuters.

A recontagem foi determinada após acadêmicos afirmarem que as cifras diárias da Saúde Pública da Inglaterra, agência governamental responsável pelo combate a surtos de doenças infecciosas, incluiriam pessoas que morreram de outras causas. A suspeita é que a atual metodologia faz os números parecerem piores do que em outras partes do Reino Unido, de acordo com os dois acadêmicos.

Yoon Loke, da Universidade de Ânglia Oriental, e Carl Heneghan, da Universidade de Oxford, disseram que a Saúde Pública da Inglaterra faz verificações cruzadas das notificações mais recentes de mortes com uma base de dados de resultados de exames positivos, por isso qualquer pessoa que tenha sido diagnosticada pode ser registrada como uma vítima do vírus.

Em um blog chamado “Por que ninguém pode se recuperar da Covid-19 na Inglaterra”, os acadêmicos disseram que pacientes que tiveram exames positivos de coronavírus, mas são tratados com sucesso, ainda serão contados como mortos do vírus “mesmo se tiverem tido um infarto ou sido atropelados por um ônibus três meses depois”.

Eles disseram que é por isso que os números de mortos da Inglaterra variam consideravelmente de um dia para o outro. A mesma abordagem não é usada em outras partes do Reino Unido. Na Escócia, existe um prazo de 28 dias após o qual um paciente positivo não é automaticamente considerado como uma fatalidade do vírus.

