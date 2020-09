Agro Evento na Expointer ressalta a importância dos alimentos produzidos pela agricultura familiar

Pavilhão da Agricultura Familiar tem 55 empreendimentos atendendo por meio de drive-thru. (Foto: Emerson Foguinho / Seapdr)

Com foco na valorização dos alimentos da agricultura familiar, a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) do Rio Grande do Sul transmitiram na Expointer 2020 a transmissão ao vivo “Cozinha Show”. A feira começou no fim de semana e prossegue até sábado (4).

A roda de conversa, com a mediação da extensionista rural e nutricionista Leila Ghizoni, contou com três painelistas: a agricultora Noemi Santos, do município de Caará, a extensionista rural Mariana Camargo, da mesma cidade, e sua colega Claudiane Luz, de Tramandaí. Todas participaram por videoconferência. Este e outros conteúdos podem ser acompanhados no site www.expointer.rs.gov.br.

“Comprando produtos da agricultura e da agroindústria familiar, o consumidor contribui para garantir uma alimentação mais balanceada, segurança alimentar e nutricional, além da preservação de alimentos tradicionais, proteção da agrobiodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais”, frisou Leila.

A aquisição também aproxima agricultores e consumidores e impulsiona economias locais, especialmente se combinadas com políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades.

Formato inédito

Realizada desde 1970 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), e considerada a maior feira do agronegócio na América Latina, a Expointer tem um formato em sua edição de 2020. Devido à pandemia de coronavírus, a programação mistura eventos presenciais e on-line, todos sem a presença de público.

A exceção é a não menos tradicional área da agricultura familiar, na qual os consumidores podem adquirir produtos por meio do sistema de “drive-thru”, sem a necessidade de contato físico com os vendedores nos mais de 50 estandes e com proibição ao visitante para que desça do veículo. O ingresso é gratuito.

Além de um espaço físico especial no parque, os pequenos produtores da agricultura familiar terão um ambiente virtual de negócios na plataforma. Os produtos podem ser vendidos on-line, pelo site oficial www.expointer.rs.gov.br. As compras serão viabilizadas via WhatsApp, com entrega domiciliar.

Mais debates

Nesta segunda-feira, um seminário virtual sobre o tema foi um dos destaques das transmissões do Canal Agro na plataforma da Expointer Digital 2020. Na pauta, as políticas públicas disponíveis no País para os produtores do segmento.

O painel foi aberto pelo titular da Seapdr, Covatti Filho, que destacou a importância da atividade como uma das espinhas dorsais da pasta. Já o presidente da Emater-RS, Geraldo Sandri, ressaltou a parceria com o governo do Estado e comparou a agroindústria familiar a uma “cereja no bolo” na agricultura, gerando renda e qualidade de vida para os produtores e suas famílias”.

Já a veterinária Neusa Castro, também da Secretaria, enalteceu o Peaf (Programa Estadual da Agroindústria Familiar ) como uma política pública importante para o setor, ao oportunizar a implantação e legalização das agroindústrias familiares.

Mateus Rocha, técnico agropecuário do Ministério da Agricultura, valorizou a negociação com os supermercados para a criação de gôndolas específicas da agricultura familiar e o desenvolvimento do Senaf (Selo Nacional da Agricultura Familiar), que conta com uma plataforma nacional gratuita e mais de 7,1 mil produtores.

(Marcello Campos)

