Esporte Ex-Grêmio, Carlos Eduardo é anunciado como novo reforço do Juventude

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Arthur Dallegrave/ECJuventude)

Vice-campeão da Copa Libertadores com o Grêmio em 2007, Carlos Eduardo está de volta ao futebol gaúcho. O meia foi anunciado pelo Juventude, nesta quarta-feira (10), como novo reforço do time para a sequência temporada. Aos 32 anos, o jogador já esteve no clube na parte da manhã e realizou o exame para o Covid-19, processo realizado com todos os membros do clube.

“Primeiramente agradeço à diretoria e ao clube por abrirem as portas para mim. Estou extremamente motivado e com muita vontade de fazer parte deste projeto que o Juventude tem para um futuro próximo. É um clube de nome, de tradição e abracei esta oportunidade não pensando em valores ou algo do tipo, mas pensando em ajudar, em dar o meu máximo e contribuir com o que for possível”, destacou o atleta.

Ficha técnica: Nome completo: Carlos Eduardo Marques Posição: meia Data de Nascimento.: 18/07/87 Cidade natal: Ajuricaba (RS) Altura: 1,71m Peso: 65kg Carreira: 2005 a 2007 – Grêmio (RS); 2007 a 2011 – Hoffenheim (ALE); 2010 a 2012 – Rubin Kazan (RUS); 2013 e 2014 – Flamengo (RJ); 2014 a 2016 – Rubin Kazan (RUS); 2016 e 2017 – Atlético (MG); 2017 – Vitória (BA); 2018 – Paraná (PR); 2019 – Coritiba (PR).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte