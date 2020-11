Rio Grande do Sul Ex-presidente do Sindicato Médico de Rio Grande morre de Covid-19

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Simers destacou as ações do profissional em favor da categoria (Foto: Reprodução)

Ex-presidente do Simerg (Sindicato Médico de Rio Grande), o Dr. Horácio Augusto de Miranda Brum morreu, aos 75 anos, (15), devido a complicações decorrentes da Covid-19.

O Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) divulgou uma nota lamentando a morte. Segundo a entidade, “durante muitos anos o Dr. Horácio, por meio do Simerg, foi parceiro de várias lutas do Simers em favor da categoria médica em Rio Grande e no Estado”.

“Lamentamos a perda de mais um profissional para essa doença, especialmente um médico tão respeitado e querido pela comunidade de Rio Grande”, afirmou a diretora de Interior do Simers, Daniela Alba.

“O Dr. Horácio Brum era uma pessoa muito simples, honrada e honesta, além de um excelente cirurgião. É uma grande perda para a comunidade médica gaúcha”, afirmou o atual presidente do Simerg, Marco Antônio Freitas.

