Saúde Exercícios ao ar livre, em academia, no condomínio: veja como se proteger

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Proteção nos exercícios em tempos de coronavírus. (Foto: Getty Images)

Conforme a quarentena for sendo afrouxada, muitos voltarão a se exercitar, sozinhos ou acompanhados, e vamos mostrar os cuidados de segurança recomendados. Para a prática desses exercícios, num momento de pandemia, algumas regras são básicas. Vamos ajudar, com auxílio das orientações do Posicionamento do Grupo de Estudos em Cardiologia do Esporte do DERC (Departamento de Ergometria, Exercício, Reabilitação Cardiovascular e Cardiologia Nuclear da Sociedade Brasileira de Cardiologia).

Atividades ao ar livre

Desde que liberadas pelas autoridades sanitárias: correr na rua, praticar musculação nos parques, nadar ou surfar:

1-Sempre evitar aglomerações, locais mais de duas pessoas.

2-Passar álcool gel 70% onde for tocar com as mãos

3-Usar máscara para se proteger das gotículas de saliva expelidas na fala e na respiração mais acelerada durante os exercícios.

4-Manter distância de quatro a cinco metros para pessoas que caminham uma atrás da outra, distância de 10 metros ao correr ou andar de bicicleta lentamente, distância de 20 metros ao andar de bicicleta rapidamente.

Devemos ressaltar que as medidas adotadas, assim como as condutas sugeridas, sofrem constantes mudanças de acordo com transformações no cenário da pandemia e por isso devemos seguir o que as autoridades indicarem.

Em academias

Sendo liberadas pelas autoridades sanitárias:

1-Realizar controle ativo de temperatura na entrada da academia;

2-Limitar a quantidade de alunos na academia;

3-Disponibilizar álcool em gel a 70% e máscaras faciais: para todos e todas as áreas (recepção, musculação, peso livre, salas de coletivas, piscina, vestiários, etc.);

4-Fazer limpeza geral e desinfecção dos ambientes por 30 minutos, duas vezes por dia;

5-Deixar kits de limpeza em pontos estratégicos: áreas de musculação/peso livre;

6-Oferecer toalhas de papel para descarte imediato após uso;

7-Realizar a higienização após uso dos equipamentos de treino: colchonetes, halteres e máquinas.

8-Em áreas de pesos livres e de atividades coletivas: a ocupação simultânea a cada 4 m² nas áreas de treino e vestiário.

9-Deixar o espaçamento entre equipamento: em uso/ sem uso/ em uso;

10-Água no bebedouro somente para uso de garrafas próprias.

Em condomínios

Sendo liberadas pelas autoridades sanitárias e autorizadas pelo síndico:

1-Reservar horário exclusivo para moradores da mesma unidade habitacional.

2-Ideal – atividade individualizada e isolada, com os devidos cuidados acima referidos.

3-Rigor nas medidas de higiene pessoal e kits de limpeza em todos os setores;

4-Nunca andar em grupos e nem realizar atividades coletivas, mesmo se mantidas as distâncias preconizadas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde