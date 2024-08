Economia Exigências para funcionar no Brasil derrubam 50% das empresas de apostas

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

As empresas precisam manter R$ 5 milhões de reserva financeira para eventuais problemas. (Foto: Reprodução)

Os critérios para autorização de funcionamento das bets devem deixar de fora quase metade das empresas interessadas em atuar com apostas online no País. A menos de uma semana do fim do prazo para inscrição, há 21 companhias em processos de licenciamento no Ministério da Fazenda para operar a partir de 2025.

Segundo fontes, mais 40 devem apresentar pedidos até 20 de agosto, data-limite para registro e início de atividades em 2025. Pedidos posteriores serão analisados só em 2025. A lista inicial de interessadas chegou a 134.

“O regulador pediu uma carga de investimentos alto, capital mínimo, liquidez, diretores estatutários. Não vai dar para entrar para testar a tese”, disse Rodrigo Del Mônaco, sócio de vendas institucionais do BTG e especialista no segmento.

Interessadas

Para entrar, detalha Guilherme Sadi, sócio do Sadi Morishita Advogados e especialista no setor, as empresas têm que desembolsar R$ 30 milhões para aquisição de licença, com validade de cinco anos e exploração de até três marcas. O valor de R$ 30 milhões figura como capital social integralizado e patrimônio líquido.

Sócio brasileiro

Além disso, as empresas precisam manter R$ 5 milhões de reserva financeira para eventuais problemas, devem ter de três a quatro diretores estatutários e um sócio brasileiro com ao menos 20% do capital. “Com as exigências, a intenção do regulador foi dar segurança para o mercado e os apostadores”, comenta Sadi.

Entre os interessados estão grupos brasileiros de comunicação, como Bandeirantes, Globo e SBT. Eles vinham negociando para formar parcerias com empresas do setor de apostas em busca de diversificação. As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo.

PIB

O mercado de apostas já soma valor equivalente a 1% do Produto Interno Bruto. A estimativa consta de um relatório da XP Investimentos sobre o mercado que cresceu rapidamente nos últimos anos. O estudo chama atenção para o fato de que as apostas online já têm comprometido uma parcela considerável do orçamento das famílias mais pobres.

O relatório da XP cita a BNL, que é uma agregadora de plataformas de apostas. Essa empresa estimou que brasileiros apostaram entre R$ 100 bilhões e R$ 120 bilhões no ano de 2023. O valor já corresponde a cerca de 1% do PIB.

Desses recursos, as plataformas de aposta online faturaram cerca de R$ 13 bilhões. Ou seja, a cada R$ 100 apostados, R$ 13 ficam com a plataforma. O restante dos recursos é direcionado a pagar prêmios e demais custos. O faturamento dessas plataformas saltou 71% na comparação entre 2023 e 2020. O mercado de apostas no Brasil é, proporcionalmente, bem maior que o dos Estados Unidos. Lá, o total de apostas acumuladas em 2022 somou US$ 100 bilhões ou cerca de 0,4% do PIB americano. No Brasil soma 1% do PIB.

