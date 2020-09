Mundo Explosão de gasoduto mata 13 e fere 30 em mesquita em Bangladesh, no leste da Índia

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Morreram 13 pessoas, mas número pode aumentar, pois entre os 30 feridos há muitos em estado grave. (Foto: Reprodução)

A explosão de um gasoduto em uma mesquita em Bangladesh matou 13 pessoas e feriu outras 30, informaram autoridades neste sábado (05). A explosão, que os bombeiros suspeitam ter sido causada por um vazamento, ocorreu na noite de sexta-feira (04) no distrito de Narayanganj, nos arredores da capital Dhaka.

Dezenas de pessoas foram levados às pressas para o hospital estatal especializado em queimaduras e cirurgia plástica de Dhaka, a maioria com queimaduras graves.

Treze pessoas, incluindo uma criança, morreram após sofrerem queimaduras, disse Samanta Lal Sen, coordenadora da unidade de queimados. O número de mortos pode aumentar, já que muitos dos feridos estão em condições críticas.

“Suspeitamos que o gás vazou do gasoduto e se acumulou dentro da mesquita. A explosão pode ter ocorrido após o acionamento do ar-condicionado”, disse Abdullah Al Arefin, um oficial do serviço de bombeiros. Todos os seis aparelhos de ar-condicionado da mesquita explodiram durante o incidente, acrescentou.

