Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Poder Legislativo de Não-Me-Toque com a entrega de uma Moção de Aplauso para a Cotrijal, cooperativa promotora da Expodireto. Foto: Cotrijal

Consolidada com uma feira que contribui diretamente para o desenvolvimento do agro e também da comunidade, a Expodireto Cotrijal chega a sua 22º edição com notável reconhecimento em nível mundial. Esta relevância foi reconhecida publicamente na manhã desta ça-feira (8) pelo Poder Legislativo de Não-Me-Toque com a entrega de uma Moção de Aplauso para a Cotrijal, cooperativa promotora do evento.

A honraria foi entregue para o presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, e para o do vice-presidente, Enio Schroeder, junto ao estande da Câmara de Vereadores na Expodireto. Participaram do ato o proponente da moção, vereador Paulo Lassig, e o presidente da Câmara de Vereadores, Maiquel de Souza, acompanhados de demais integrantes da Casa Legislativa e do prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos.

Aprovada por unanimidade pelo Legislativo, a moção reafirma que através da Expodireto o nome de Não-Me-Toque ficou conhecido mundialmente, que é orgulho para o município. Ainda ao propor a homenagem, o vereador ressaltou o notável crescimento da feira a cada edição. “Todos nós acompanhamos com admiração o desenvolver da história da Expodireto, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional e que ajudou no crescimento de milhares de produtores, além de contribuir muito para o desenvolvimento regional”, disse.

Ao receber a distinção, o presidente da Cotrijal, Nei Cesar Manica, agradeceu à Câmara de Vereadores pelo reconhecimento e reforçou o objetivo maior da Expodireto e da Cotrijal, que é o de promover o agronegócio sustentável e inovador. “A Expodireto é um orgulho para todos nós, e saber que os representantes da comunidade estão conectados com o papel da nossa feira para o desenvolvimento coletivo nos enche de orgulho e motivação para continuarmos nos reinventando a cada edição da Expodireto”, finalizou.

