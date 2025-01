Economia Exportações brasileiras de carne batem recorde em 2024

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

China segue sendo o maior destino da carne brasileira. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou recorde nas exportações de carne bovina em 2024, totalizando 2,89 milhões de toneladas, um salto de 26% em relação ao ano anterior. Os volumes exportados movimentaram US$ 12,8 bilhões, 22% a mais do que em 2023. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), o resultado coloca o setor entre os que mais contribuíram para o superávit de US$ 74,6 bilhões da balança comercial em 2024.

A China se manteve como principal destino da carne bovina brasileira, com 1,33 milhão de toneladas compradas, no valor de US$ 6 bilhões. Em seguida, destacaram-se os Estados Unidos, que importaram 229 mil toneladas, com US$ 1,35 bilhão. Outros mercados importantes foram os Emirados Árabes Unidos (132 mil toneladas e US$ 604 milhões), a União Europeia (82,3 mil toneladas e US$ 602 milhões), o Chile (110 mil toneladas e US$ 533 milhões) e Hong Kong (116 mil toneladas e US$ 388 milhões).

Considerando os 15 maiores destinos da carne bovina brasileira em 2024, que juntos representaram mais de 90% do faturamento total das exportações, houve crescimento em todos eles em relação a 2023. Os aumentos mais expressivos foram registrados nos embarques para Argélia, México, Emirados Árabes, Filipinas, Estados Unidos, Rússia e Israel.

As exportações de carne bovina em 2024 alcançaram 157 países. Considerando apenas carne in natura, que responde por mais de 90% do faturamento total, o Brasil exportou para 132 mercados, 46 a mais do que há uma década.

“Foi um ano histórico para a indústria da carne bovina nacional, para o setor pecuário e para o Brasil. A contribuição decisiva para o saldo positivo da balança comercial é uma prova disso, e já vinha sendo esperada. Mesmo sendo ainda muito cedo para uma previsão, acredito que 2025 tem tudo para batermos o recorde em exportações e também em faturamento”, afirmou o presidente da Abiec, Roberto Perosa.

Frango

No que diz respeito à carne de frango, o País também registrou um desempenho notável em 2024, com exportações que atingiram 5,294 milhões de toneladas. Esse número representa um aumento de 3% em comparação ao ano anterior, gerando uma receita de US$ 9,928 bilhões. A China novamente se destacou como a maior importadora, seguida por países como os Emirados Árabes Unidos e o Japão. (Estadão Conteúdo)

Exportações brasileiras de carne batem recorde em 2024

2025-01-08