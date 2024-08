Economia Exportações de arroz em julho têm o melhor resultado do ano

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Mesmo tendo o melhor desempenho do ano, as vendas externas de arroz em julho foram levemente inferiores às realizadas em igual mês de 2023. (Foto: Freepik)

As exportações de arroz (base casca) tiveram em julho o melhor resultado de 2024. No mês passado, os embarques alcançaram 175 mil toneladas, com receita de US$ 70,1 milhões. É o que informa a Associação Brasileira de Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Mesmo tendo o melhor desempenho do ano, as vendas externas de arroz em julho foram levemente inferiores às realizadas em igual mês de 2023. Em volume, o recuo foi 2,7% e em receita, de 8,9%, pontua a Abiarroz. Considerando o total das exportações de 2024, houve uma queda de 16% em valor e 26,5% em volume, em comparação ao ano anterior.

Os embarques de arroz beneficiado também tiveram bom resultado no mês passado. As exportações do cereal de maior valor agregado totalizaram 99,5 mil toneladas em julho, com faturamento de US$ 36 milhões. O desempenho representou alta de 7,7% em volume e de 18,2% em valor em relação ao mesmo mês de 2023.

Os 10 principais destinos do arroz beneficiado brasileiro foram Serra Leoa, Países Baixos (Holanda), Peru, Senegal, Estados Unidos, Arábia Saudita, Uruguai, Bélgica, Trinidad e Tobago e Cabo Verde.

Ainda de acordo com a Abiarroz, as importações de arroz em julho foram de 205,8 mil toneladas, com desembolso de US$ 93,3 milhões. Na comparação com igual mês de 2023, as importações aumentaram 60,6% em volume e 107,5% em receita. Levando em consideração o valor agregado do ano, em 2024 houve um aumento de 40% em valor, e 14,6% em volume, em comparação com 2023.

Primeiro semestre

As exportações brasileiras do grão ultrapassaram meio milhão de toneladas no primeiro semestre de 2024, queda de 31,7% em relação ao mesmo período de 2023. As vendas externas totalizaram 556,4 mil no período, com uma receita de US$ 219,9 milhões, recuo de 22,1% ante o primeiro semestre do ano anterior.

Por outro lado, aos embarques de arroz beneficiado, o produto maduro que se encontra desprovido da casca, nos primeiros seis meses de 2024 chegaram a 446 mil toneladas, totalizando US$ 175,3 milhões. Em 2023, o Brasil exportou 383,7 mil toneladas desse tipo de arroz, com uma receita de US$ 120 milhões, o que representa um aumento de 16,2% em volume e 46% em receita.

De acordo com a gerente de exportação da Abiarroz, Beatriz Sartori, as enchentes no Rio Grande do Sul, Estado responsável por 70% da produção nacional do cereal, afetaram severamente a infraestrutura e a logística.

“Estradas foram destruídas, regiões ficaram isoladas por longos períodos e houve alterações no calado do Porto de Rio Grande. Esses fatores têm impactado fortemente os resultados das exportações brasileiras, pois dificultam e encarecem a logística.”

2024-08-20