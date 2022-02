Mundo Expulsão de sistema de pagamentos seria última cartada do Ocidente contra Rússia

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

A remoção da Rússia do Swift tornaria muito mais difícil para as instituições financeiras enviar dinheiro para dentro ou para fora do país. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ocidente anunciou uma enxurrada de novas e duras sanções destinadas a cortar os bancos da Rússia do sistema financeiro global e privar o país de tecnologia vital. No entanto, uma arma financeira punitiva está sendo mantida em reserva.

Os Estados Unidos e a UE (União Europeia) se abstiveram de cortar a Rússia da Swift, uma rede de mensagens de alta segurança que conecta milhares de instituições financeiras em todo o mundo, depois de não concordarem com uma medida que alguns chamaram de “opção nuclear”. Isso prejudicaria a Rússia, mas também as grandes economias da Europa.

A Ucrânia apelou para que a Rússia seja removida da Swift depois que o presidente Vladimir Putin ordenou uma invasão na quinta-feira (24). A ligação de Kiev foi apoiada pela Lituânia, Estônia, Letônia e Reino Unido, mas outros países europeus resistiram.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse a repórteres na quinta-feira que privar a Rússia do acesso ao Swift é “sempre uma opção”. Mas, acrescentou, “neste momento, essa não é a posição que o resto da Europa deseja tomar”.

O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que a medida ainda pode ser adotada como o “último recurso”. É “uma das opções que permanecem na mesa”, disse ele a jornalistas antes de uma reunião dos ministros das Finanças da UE.

A Alemanha, que depende do gás russo para abastecer a maior economia da Europa, é a resistência mais notável. O chanceler Olaf Scholz, que no início desta semana foi elogiado por suspender a certificação de um novo gasoduto russo de gás natural, está sob fortes críticas em casa.

“Swift é nossa espada mais afiada”, disse o legislador da União Democrata Cristã, Norbert Röttgen, na quinta-feira no Twitter. “A exclusão Swift da Rússia não deve falhar agora por causa da Alemanha!” O governo alemão disse que tal medida exigiria uma preparação cuidadosa.

“A suspensão do Swift teria um impacto maciço nos pagamentos na Alemanha e nas empresas alemãs que fazem negócios com a Rússia, mas também para liquidar os pagamentos de fornecimento de energia – que tudo teria que estar bem preparado”, disse Steffen Hebestreit a repórteres.

O que é Swift?

A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication foi fundada em 1973 para substituir o telex e agora é usada por mais de 11 mil instituições financeiras para enviar mensagens seguras e ordens de pagamento. Sem alternativa aceita globalmente, é um encanamento essencial para as finanças globais.

A remoção da Rússia do Swift tornaria muito mais difícil para as instituições financeiras enviar dinheiro para dentro ou para fora do país, causando um choque repentino para as empresas russas e seus clientes estrangeiros – especialmente compradores de exportações de petróleo e gás denominados em dólares americanos.

A exclusão da Rússia do Swifit faria com que sua economia encolhesse 5%, estimou o ex-ministro das Finanças Alexei Kudrin em 2014, a última vez que a sanção foi considerada em resposta à anexação russa da Crimeia.

O Swift está sediado na Bélgica e é administrado por um conselho composto por 25 pessoas, incluindo Eddie Astanin, presidente do conselho de administração do Centro Central de Compensação de Contrapartes da Rússia.

