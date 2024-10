Rio Grande do Sul Fábrica clandestina de gelo é interditada no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Quase 1,5 tonelada de gelo impróprio para o consumo foi apreendida Foto: MP/Divulgação Quase 1,5 tonelada de gelo impróprio para o consumo foi apreendida. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul interditou uma fábrica clandestina de gelo na praia de Capão Novo, no município de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado.

Quase 1,5 tonelada de gelo impróprio para o consumo foi apreendida e lacrada no estabelecimento para posterior descarte. O MP cumpriu um mandado de busca e apreensão no estabelecimento. A ação, realizada na quarta-feira (9), contou com o apoio da Patrulha Ambiental da Brigada Militar e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde.

Segundo o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, foi constatado que a fábrica não tinha autorização para produzir gelo, licenciamento do órgão competente nem laudo de potabilidade da água.

“A estrutura apresentava infiltrações, paredes apenas com reboco e mofo. Além disso, os equipamentos de produção e freezers não tinham manutenção e apresentavam sujeira e ferrugem”, afirmou.

O MP não divulgou o nome nem a localização da fábrica clandestina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/fabrica-clandestina-de-gelo-e-interditada-no-litoral-gaucho/

Fábrica clandestina de gelo é interditada no litoral gaúcho

2024-10-10