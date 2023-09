Geral Falha no motor Pratt deixará centenas de aviões Airbus A320 inativos por anos

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Cerca de 3.000 motores turbofan com engrenagens Pratt & Whitney devem ser removidos nos próximos três anos. (Foto: Reprodução)

A RTX Corp. expandiu drasticamente o escopo das verificações de motor exigidas em sua unidade Pratt & Whitney, uma medida que afetará quase toda a sua frota de turbinas que alimentam o mais recente A320 da Airbus SE.

Cerca de 3.000 motores turbofan com engrenagens Pratt & Whitney devem ser removidos nos próximos três anos para verificar se há componentes potencialmente defeituosos feitos de pó metálico contaminado, disse a RTX na última segunda-feira. Isso representa a maior parte dos cerca de 3.200 motores GTF atualmente em serviço nos jatos.

Com as companhias aéreas já enfrentando longas esperas para reparos de motores, o trabalho adicional resultará em cerca de 350 aeronaves estacionadas por ano até 2026, em média, disseram executivos da RTX aos analistas. Eles disseram que esperam que o número atinja o pico de cerca de 650 aviões no primeiro semestre de 2024.

“Esta é obviamente uma situação difícil e decepcionante”, disse o CEO, Greg Hayes. “Estamos focados em resolver isso da maneira mais rápida e financeiramente sólida a seguir.”

A ampla extensão das verificações destaca como o último problema do motor impactou profundamente a frota global. A unidade RTX tem cerca de 40% de participação no mercado A320neo, atrás da concorrente CFM International.

E é mais um golpe para as companhias aéreas enquanto elas trabalham para reconstruir as suas operações desde a pandemia. Os problemas no motor complicam os esforços para aumentar a capacidade para atender à demanda constante de viagens.

Sucesso financeiro

Na segunda-feira, a RTX também reduziu sua perspectiva de vendas para o ano inteiro e disse que assumirá uma cobrança antes de impostos de cerca de US$ 3 bilhões no terceiro trimestre, à medida que resolver as peças defeituosas. Parte do plano da RTX para resolver o problema é oferecer compensação às companhias aéreas por interrupções operacionais.

A empresa com sede em Arlington, Virgínia, agora espera vendas reportadas no ano fiscal na faixa de US$ 67,5 bilhões a US$ 68,5 bilhões, disse em um comunicado. Uma previsão anterior previa vendas ajustadas de US$ 73 bilhões a US$ 74 bilhões, em comparação com uma estimativa média dos analistas de US$ 73,6 bilhões.

A RTX disse que o lucro operacional antes dos impostos será reduzido em até US$ 3,5 bilhões nos próximos anos devido à questão.

Várias companhias aéreas já afirmaram que os requisitos de inspeção pesarão nos seus planos. A transportadora de custo ultrabaixo Wizz Air Holdings Plc disse na segunda-feira que as inspeções reduzirão sua capacidade em até 10% em 2024.

No entanto, a Airbus disse que não espera que o plano atualizado da RTX afete as metas de entrega da fabricante de aviões este ano, ou seu plano de aumentar a produção de jatos da série A320 ao longo de 2024.

Escopo expandido

A RTX disse em julho que 1.200 motores GTF deveriam ser removidos e inspecionados nos próximos 12 meses. Essa avaliação inicial ocorreu depois que a empresa descobriu que a contaminação do metal em pó usado para fabricar discos de turbina de alta pressão poderia reduzir sua vida útil.

O novo plano é inspecionar 3.000 motores até 2026 e levar o equipamento para exames repetitivos a cada 2.800 a 3.800 voos, disse a empresa. Esse é um intervalo muito mais curto do que o padrão típico da indústria.

Durante as visitas à oficina, a Pratt planeja substituir o maior número possível de discos de turbina de alta pressão por peças novas que tenham vida útil completa, a fim de evitar inspeções futuras, disse o diretor de operações da RTX, Chris Calio, aos analistas.

Em julho, a empresa sugeriu que menos de 1% dos motores inspecionados precisavam de novos discos. Agora, os motores também serão equipados com novos discos compressores, outra etapa que não fazia parte do plano traçado em julho.

Rob Stallard, analista da Vertical Research, disse que o impacto financeiro de US$ 3,5 bilhões foi maior do que se temia diante da estimativa anterior de que os primeiros 200 motores a serem inspecionados reduziriam o fluxo de caixa livre em US$ 500 milhões este ano.

“Acreditamos que os investidores provavelmente permanecerão um pouco cautelosos em relação às ações da RTX, já que o histórico da indústria em lidar com questões de execução não tem sido bom nos últimos anos”, disse ele em nota de pesquisa.

A MTU Aero Engines, parceira do motor GTF, disse num comunicado separado que espera um impacto de 1 bilhão de euros nos seus lucros antes de juros e impostos no atual exercício financeiro. Espera também um impacto na sua liquidez nos exercícios de 2024 a 2026.

A RTX disse que as primeiras 200 turbinas precisarão de remoções aceleradas até meados de setembro. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

